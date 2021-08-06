В Красноярске задержали двух продавцов ядовитого алкоголя Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба МВД, полицейские выяснили, что 58-летний красноярец несколько недель назад купил партию алкоголя, расфасованного в пластиковые бутылки. Оказалось, что жидкость содержит в себе смертельно-опасный метиловый спирт. Однако это не помешало мужчине и его 46-летнему приятелю торговать отравой.

В итоге подозреваемых задержали. В отношении мужчин заведено уголовное дело:

- Следственным отделом №2 СУ МУ МВД России «Красноярское» по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот ядовитых веществ, группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - передают в ведомстве.

В полиции подчеркивают, что официально связать это дело с отравлением алкоголем двух женщин в Солнечном, нельзя. Добавим также, что по данным Роспотребнадзора, почти половина отравлений в Красноярском крае происходит из-за поддельного алкоголя.

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Как сообщает пресс-служба МВД по краю, трагедия произошла в Солнечном. 1 августа 54-летняя женщина выпивала со своей 24-летней дочкой вино из пластиковой бутылки, купленное еще в середине июня. (подробнее)

Половина отравлений в Красноярском крае происходит алкоголем

В ведомстве отметили, что количество подобных отравление с начала текущего года превышает показатели по предыдущему на 3,8%. Чаще всего травятся мужчины (72%). (подробнее)