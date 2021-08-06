Красноярцев ждут дождливые, но теплые выходные до +27 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Грядущие выходные будут противоречивыми в климатическом плане. В два дня уместится все: гроза, ливень, потепление. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходные 7-8 августа 2021.

По данным GISMETEO, в субботу, 7 августа 2021, в Красноярске ожидается около +24 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможны грозы и ударят дожди – почти до 4 мм осадков. Сильного ветра синоптики не обещают. По прогнозу около 2 метров в секунду, но в грозу возможно усиление до 7 метров в секунду. Ночью температура опустится до +17 градусов. Атмосферное давление – 739-742 мм рт.ст.

В воскресенье, 8 августа 2021, в Красноярске потеплеет днем до +27 градусов. По прогнозу синоптиков, будет солнечно, без единого облачка. Никаких дождей и гроз не ожидается. Ветер ослабнет практически до штиля. Ночью температура воздуха опустится до +15 градусов. Атмосферное давление около 743 мм рт.ст.

Прогноз погоды в Красноярске на выходные 7-8 августа 2021 практически идентичен. Средняя температура – от +24 до +27 градусов. В субботу синоптики обещают небольшой дождь, возможны грозы. В воскресенье – малооблачно и без осадков. Ночные температурные значения – от +13 до +15 градусов.