Время называть лучших

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Состязались водители и машинисты горнотранспортной техники. Привычные действия: забить гвоздь, пронести по кругу полное ведро воды или закрыть коробок спичек начинают играть совершенно иными красками, когда видишь, что вместо рук это делают ковшом экскаватора или погрузчика. Но однозначно понятно - тут важны и точность, и мастерство.

Всем участникам необходимо было пройти два этапа- показать свои знания в теории по правилам промышленной безопасности и продемонстрировать настоящий профессионализм в управлении техникой на практике. За каждый этап можно было получить по полсотни баллов.

Сразу отметим - правила ТБ конкурсанты усвоили хорошо. Что и неудивительно, так как многие имеют горняцкий стаж по своей специальности на разрезе не менее восьми-десяти лет.

Экскаватор-шоу

Конкурсы профессионального мастерства на разрезе «Виноградовский» «Кузбасской Топливной Компании» проходят не первый год. Но некоторые традиционные задания, что называется, приелись и организаторам, и участникам. Например, стандартную загрузку кузова самосвала углем посчитали скучной. И решили сделать конкурсы творческими. Теперь задания не просто повторяют то, что машинисты делают каждую смену - для их выполнения участникам надо проявить максимум своих способностей.

Шагающий экскаватор размером с многоэтажный дом, с длиной стрелы в полсотни метров и огромным ковшом, где легко уместились для фотосессии сразу четыре горняка, не мог не впечатлить.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Именно на такой многотонной махине машинисты в буквальном смысле, как бы это ни банально звучало, должны были выполнить ювелирную работу –выбить одним из зубов ковша пустые бутылки, поставленные на бочках из-под топлива, не сбив при этом сами бочки.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

При этом бутылки все время грозились упасть, начиная раскачиваться от легчайшего дуновения ветра. Под давлением ковша переворачивались и бочки.

Идеально выполнить это задание удалось не всем. Почему - за коллег ответил Александр Фролов:

- Шагающие экскаваторы считаются самыми сложными в эксплуатации. Обучение занимает не один месяц. Сразу машинистом тебя не посадят - помощником, чтобы узнать матчасть не в теории, а непосредственно, пощупав ее руками. При этом каждый экипаж настраивает машину под себя. Мы, например, свой ЭШ 10/70 переоборудовали, чтобы можно было им управлять с помощью джойстиков. А модель, предложенная для конкурса, их не имеет, поэтому приходится включать и руки, и ноги, и голову, причем за считанные секунды. Поэтому повезло не всем.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Александр не первый раз соревнуется в подобных конкурсах. Побеждал среди помощников, был вторым среди машинистов экскаваторов. В этом году надеялся побороться за первое место и не ударить, как он сказал, в грязь лицом перед своей бригадой.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Хорошее мастерство управления техникой продемонстрировал Эдуард Муравлев. Он, как представили нам его коллеги, настоящий ас-профессионал. Еще бы - тридцать шесть лет трудового стажа! Только в конкурсе профмастерства среди машинистов экскаваторов побеждал раз шесть минимум. Имеет на разрезе и нескольких учеников. Вроде бы, работай себе сейчас спокойно – так нет, включился в борьбу с соперниками, которые годятся ему в сыновья. А Эдуард, по его словам, хотел проверить себя, показать, что форму не потерял.

К слову, на разрезе участие опытных горняков в конкурсах поддерживают - ведь за ними тянется молодежь, а они личным примером помогают прививать уважение к профессии.

Гвоздь преткновения

Весьма тонкую работу предложили выполнить и машинистам экскаваторов, выступавшим на модели «Komatsu PC 400»: забить гвоздь ковшом и выполнить пируэт - поднять двадцатилитровое ведро с водой и, совершив полный оборот машины вокруг своей оси, поставить ведро точно на то же место, при этом не расплескав воду.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Шуточные, на первый взгляд, задания потребовали от конкурсантов максимальной концентрации. У каждого упражнения были свои сложности. К примеру, гвоздь упорно гнулся и не хотел входить в пенек. И все же, когда соревнование уже подходило к финишу, нашелся догадливый.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

В отличие от коллег, которые пытались осторожно и медленно вдавить гвоздь в дерево, Василий Креков время терять не стал, а резким движением ковша заколотил упрямый камень, то есть гвоздь преткновения.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

- Я работаю машинистом экскаватора восемь лет, но в конкурсе профмастерства участвую первый раз. Поэтому для меня все упражнения были новые, – делится впечатлениями Василий. - Участвовал в конкурсе, потому что хотел показать, что я умею. Почему до меня не могли забить гвоздь - так его из кабины плохо видно, поэтому надо успеть сработать и стрелой, и ковшом быстро, а не раздумывать.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

- С ведром было проще, - соглашается Виталий Тарасенко, машинист экскаватора с десятилетним стажем работы. – Оно крупнее, да и это упражнение подходит и для нашей повседневной работы в карьере, так как порой приходится камни отодвигать.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Еще на одной площадке соревновались водители колесных погрузчиков WA600 производства Коматцу и Dressta 534. Задания у них тоже были не из лёгких – пройти эстафету, в том числе исполнить «змейку» передним и задним ходом между бочек, а также при помощи ковша закрыть вертикально стоящий на специальной подставке спичечный коробок. Большинство участников с заданиями справилось.

Возможности развития есть

Заслуженные награды победители и призеры конкурсов получат на праздничных мероприятиях, посвященных Дню шахтера. В том числе к профессиональному празднику им полагается денежная прибавка.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

Разрез «Виноградовский» - основной производственный актив «Кузбасской Топливной Компании», которая является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

«Сейчас в российской угольной отрасли наблюдается положительная динамика. Подъем мировой экономики, развитие строительства и промышленности способствуют росту объемов потребления энергоносителей, самым доступным из которых является уголь. Поэтому мы развиваем производство. Рост производственных мощностей позволил нам создать новые рабочие места - на разрезе «Виноградовский» сейчас открыто много вакансий. Требуются машинисты гидравлических экскаваторов, бульдозеров, автогрейдеров, буровых установок, водители БелАЗов и погрузчиков, электрослесари, электрогазосварщики. Зарплата предлагается достойная. Например, у машинистов экскаваторов и водителей БелАЗов она может превышать 90 тысяч рублей в месяц, а еще для горняков действуют обширный социальный пакет, своевременная индексация заработной платы и премии за выполнение производственных планов. Также мы готовы принять в штат инженеров-технологов, экологов, маркшейдеров, горных мастеров и мастеров производственных участков.

Более подробная информация о вакансиях есть на сайте. Присылайте свои резюме на ok_razrez@ktk.company . Ответы на интересующие вас вопросы по вакансиям можно получить в WhatsAPP, Viber и Telegram, написав на номер +7 903 009-69-57», - рассказали в службе персонала разреза.

Справочно:

«Кузбасская Топливная Компания» производит каменный энергетический уголь марки «Д». Запасы угля «КТК» превышают 500 миллионов тонн. Добываемое на предприятиях «КТК» топливо отгружается для нужд крупной электрогенерации, частных домохозяйств, муниципальных котельных и промышленных потребителей, а также поставляется на экспорт. В компании работают более 4500 человек.

Конкурс профессионального мастерства – профессиональное состязание работников угольной отрасли, может проводиться между работниками одного или нескольких угледобывающих предприятий. Например, в компании «Русский Уголь» в подобном соревновании участвуют горняки разных регионов РФ – Амурской области, Красноярского края и Хакасии.