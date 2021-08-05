«Можно на лыжи вставать»: в Хакасии, крупный град засыпал поселок и напомнил жителям о зиме

Скриншот из видео Игоря Пужака

4 августа на Красноярский край и Хакасию обрушилась стихия. Крупный град, ливень и грозы застали врасплох жителей Красноярска. Не обошлось и без серьезных последствий. Но у южных соседей – в Хакасии было еще «веселее».

Больше всего пострадал поселок Вершина Теи, что в Аскизском районе Хакасии. Тучи сгустились над населенным пунктом примерно в 15:00-16:00 часов 4 августа. Пошел дождь, казалось бы, ничего необычного. Но спустя несколько минут началось…

Фото: Игорь Пужак

Внезапно пошел крупный град. Конечно, не с куриное яйцо, но хлопот доставил. По крайней мере, тем, кто в этот момент был на улице, точно не позавидуешь.

Одним из свидетелей град стал тренер по боксу из Кемеровской области Игорь Пужак. Он приехал в Вершину Теи на спортивные сборы.

Поселок буквально за несколько минут стал белым от града. На некоторое время в Вершину Теи пришла зима.

Жители Хакасии обсудили стихию в соцсетях:

- Можно на лыжи вставать;

- Зима;

- Что с погодой творится;

- Климатическое оружие, не иначе.