«Можно на лыжи вставать»: в Хакасии, крупный град засыпал поселок и напомнил жителям о зиме

Скриншот из видео Игоря Пужака
4 августа на Красноярский край и Хакасию обрушилась стихия. Крупный град, ливень и грозы застали врасплох жителей Красноярска. Не обошлось и без серьезных последствий. Но у южных соседей – в Хакасии было еще «веселее».
Больше всего пострадал поселок Вершина Теи, что в Аскизском районе Хакасии. Тучи сгустились над населенным пунктом примерно в 15:00-16:00 часов 4 августа. Пошел дождь, казалось бы, ничего необычного. Но спустя несколько минут началось…
Фото: Игорь Пужак
Внезапно пошел крупный град. Конечно, не с куриное яйцо, но хлопот доставил. По крайней мере, тем, кто в этот момент был на улице, точно не позавидуешь.
Одним из свидетелей град стал тренер по боксу из Кемеровской области Игорь Пужак. Он приехал в Вершину Теи на спортивные сборы.
Поселок буквально за несколько минут стал белым от града. На некоторое время в Вершину Теи пришла зима.
Жители Хакасии обсудили стихию в соцсетях:
- Можно на лыжи вставать;
- Зима;
- Что с погодой творится;
- Климатическое оружие, не иначе.