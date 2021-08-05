Последние новости Красноярска на 4 августа 2021: подробности личной жизни 14-летней матери, град в Октябрьском районе и отравление двух женщин вином Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикует последние новости Красноярска на 4 августа.

«Аборт или оставить? Сложно»: родившая в 14 лет восьмиклассница объявила о второй беременности

Ранней беременностью сейчас вряд ли кого удивишь, но Вике это удалось. Ее история, о которой первой рассказала «КП», прогремела на всю страну. Тысячи пользователей ломали копья, может ли четвероклассник в свои 10 стать папой. Из соцсетей споры моментально перекочевали в эфир федерального шоу. (подробнее)

На Красноярск обрушилась мощная гроза с градом

В краевом центре вновь неспокойно. Стихия бушевала недолго и даже не везде, но свой след оставила. Погодная суета началась примерно в 15:30, традиционно с Октябрьского района Красноярска. Образовались мощные тучи, на улице резко потемнело и усилился ветер. Гром был такой силы, что казалось, небо вот-вот упадет. (подробнее)

В Красноярске молодая девушка умерла после выпитого вина

Как сообщает пресс-служба МВД по краю, трагедия произошла в Солнечном. 1 августа 54-летняя женщина выпивала со своей 24-летней дочкой вино из пластиковой бутылки, купленное еще в середине июня. На следующей день девушке стало плохо, ее госпитализировали, но спасти жизнь красноярки не удалось, она скончалась. Через день ухудшилось самочувствие и у матери. Сей час она проходит лечение. Где женщины приобрели смертоносный напиток неизвестно. (подробнее)

Красноярская модель запустила флешмоб против кэтколлинга

Организовать флешмоб решила модель и менеджер по туризму Галина Жданова. Через флешмоб #ЯМЫНЕКИСКИС девушка призывает объединиться и выступить против кэтколлинга (приставания на улице). Галина рассказала, что нередко сталкивается с кэтколлингом, когда мужчины свистят, сигналят и громкого говорят кис-кис девушкам. Чаще всего подобное позволяют себе нетрезвые мужчины. (подробнее)

В Красноярске раскрыли контрабанду драгметаллов на 8 миллионов рублей

Незаконно добытые драгметаллы перевозили из Иркутской области в Красноярск. Однако канал поставки был перекрыт силовиками. В итоге были обнаружены слитки, содержащие золото и серебро. Общая стоимость партии составила более 8 миллионов рублей. (подробнее)