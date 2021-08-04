Последние новости Красноярска на 3 августа 2021: рекорд России в трек-пуле от красноярца, 21 фигурант в деле о подпольном казино и возвращение Юлии Зыковой Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 3 августа 2021.

«Можно еще и потяжелее»: пожарный из Красноярска Иннокентий Веселов сдвинул с места 65-тонный самолет и установил рекорд России

3 августа 2021 года в аэропорту Красноярск произошло, без преувеличения, историческое событие в мире спорта. Пожарный из Красноярска Иннокентий Веселов побил рекорд России по трек-пулу. Но рекорд России – это еще не все. Вполне возможно, что Иннокентий побил и мировой рекорд (потребуется примерно месяц, чтобы сверить все данные). (подробнее)

В Красноярске задержали еще 21 человека по подозрению в организации сети подпольных казино

Сразу 21 человека задержали человека по подозрению в организации сети подпольных казино в Красноярске. На данный момент, количество фигурантов по уголовному делу приближается к 5 десяткам. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в СК, следователи уже приступили к допросам. (подробнее)

«Медаль посвятила первому погибшему тренеру»: в Красноярске встретили серебряного призера Олимпиады в Токио Юлию Зыкову

В Красноярск вернулась серебряная призёрка Олимпиады в Токио Юлия Зыкова. Спортсменка установила новый олимпийский рекорд по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки, набрав во время квалификации 1182 балла, и завоевала второе место, уступив сопернице из Швейцарии всего 2 балла. (подробнее)

В Красноярск привезли еще 18 000 доз вакцины «Спутник Лайт»

В Красноярск продолжает поступать вакцина «Спутник Лайт». Как сообщает оперштаб, в краевую столицу доставлено 18 000 доз вакцины. Основное отличие «Спутника Лайт» - это однокомпонентность. Желающему провакцинироваться нужно поставить препарат всего один раз. Эта прививка рекомендована тем, кто работает вахтовым методом, уже переболел или прошел вакцинацию. (подробнее)

В «Ергаках» решено отстрелить 5 бурых медведей после двух нападений на туристов

В «Ергаках» ликвидируют сразу 5 бурых медведей до конца сентября 2021 года. Такое решение было принято министром экологии региона после двух смертельных нападений хищников на туристов. Документ за подписью Павла Борзых опубликован на портале правительства края. (подробнее)