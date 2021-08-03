В Красноярске задержали еще 21 человека по подозрению в организации сети подпольных казино

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Сразу 21 человека задержали человека по подозрению в организации сети подпольных казино в Красноярске. На данный момент, количество фигурантов по уголовному делу приближается к 5 десяткам. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в СК, следователи уже приступили к допросам.

Правоохранители считают, что 37-летний житель Красноярска, зная, что игровой зоны в городе нет, решил организовать свою. Правда официально это сделать невозможно, поэтому решил пойти обходным путем и создать подпольной казино. Но одному это сделать сложно, поэтому создал целую группировку, где строго поддерживалась дисциплина, существовали определенные правила. Зарплату тоже платили - из доходов казино.

С января 2016 года по октябрь 2020, банда смогла не просто создать одно казино, а раскрутиться и сделать целую сеть. Все также незаконно. Привезли игровое оборудование, подобрали персонал, и конечно тщательно скрывались. Но недостаточно – осенью 2020 их деятельность пресекли.

Смотреть видеосюжет В Красноярске задержали 21 участника преступной группировке, подозреваемых в организации подпольного казино Видео: СК

Сотрудники СК, на основании материалов предоставленных ФСБ и МВД, завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере». В первый раз задержали 25 человек, а через время установили еще 21 участника группировки. Расследование продолжается.

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