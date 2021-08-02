Александр Новиков вместе с министром спорта Павлом Ростовцевым и жителями края отправились на «Черную Сопку»

В конце прошлой недели депутат Законодательного собрания Александр Новиков и министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев позвали всех желающих подняться вместе с ними на «Черную сопку», чтобы выразить свою поддержку российским олимпийцам, выступающим сейчас на играх в Токио. Это вершина в Берёзовском районе, высота которой 688,7 метров над уровнем моря. Также гора «Черная Сопка» — это потухший вулкан и самая высокая точка Торгашинского хребта.

На приглашение откликнулись 25 жителей Красноярска и Березовского района. В начале маршрута, в воскресение, Павел Ростовцев объявил всем радостную новость – красноярка Юлия Зыкова выиграла серебро в стрельбе из винтовки на Олимпиаде в Токио.

- Александр Вячеславович Новиков пригласил меня, как любителя здорового образа жизни, в такой вот поход. Предлагал сделать это еще в прошлые выходные, но я - человек суеверный и знал, что это будет тогда, когда Юлия Зыкова начнет свою Олимпийскую борьбу. Верил, что именно на этой неделе у нас появится отличный повод взойти на вершину Черной сопки и отметить ее выступление. В инстаграме мы бросили клич и собрали 25 человек, все вместе поздравили нашу соотечественницу с серебряной медалью. Получили большой заряд положительных эмоций, все участники - очень позитивные. Мне кажется, это хороший пример, для того чтобы и в дальнейшем вот так вот проводить выходные на природе, - подчеркнул Ростовцев.

Министр также добавил, что, по его мнению, сборная России выступает очень достойно. Юлия Зыкова - один из лидеров мировой пулевой стрельбы, считает министр. Регион гордится успехами Зыковой, и традиции пулевой стрельбы, которые закладывались здесь несколько десятков лет назад, сегодня вышли на новый уровень. На вершине горы министр спорта вместе с депутатом Заксобрания и еще 25 любителями походов записали видеообращение для Юлии и поздравили ее с победой. В дальнейшем такие походы будут продолжаться, а к участию приглашаются все желающие жители края. Живописных и интересных мест для таких мероприятий в регионе достаточно.

- Мы с моим товарищем Павлом Александровичем Ростовцевым часто ходим на Столбы, в эко-парк «Гремячая Грива». И вот родилась такая идея, позвать своих подписчиков и вместе подняться на Черную сопку. В целом, когда мы обсуждали поход, появилось предложение поддержать наших спортсменов, нашу Олимпийскую сборную. И поэтому мы приурочили нашу прогулку к Олимпиаде, которая сейчас проходит в Токио, - отметил Александр Новиков.

Одним из участников похода стал старший тренер по фристайлу, участник трех зимних Олимпийских игр, трехкратный чемпион России, призер Кубка мира Виталий Глущенко.

- Поход – супер! Было много причин посетить сопку. Во-первых, Павел Александрович - активный пользователь сетей. Он пригласил поддержать наших красноярских спортсменов восхождением. Во-вторых, я здесь еще ни разу не был – было очень интересно посмотреть, узнать для себя что-то новое. Вообще считаю, что проводить подобные мероприятия крайне важно – люди знакомятся, общаются. Да и в целом, активный отдых всегда лучше, чем пассивный – дома на диване перед телевизором, - подчеркнул спортсмен.