«Миссия выполнима»: в поселке Северо-Енисейский презентовали книгу о главе района Ишмурате Гайнутдинове

Главный герой - Ишмурат Минзаляевич Гайнутдинов - подписывает книги

К полудню субботы, 31 июля, в Центральной библиотеке Северо-Енисейского района собрались участники презентации книги «Миссия выполнима», выпущенной к 25-летию управления районом Ишмурата Гайнутдинова. В книге собран уникальный опыт нашего уникального района.

Как и положено, у книги есть авторы, редакционная коллегия, но обычной ее назвать нельзя. Это не просто текст с повествованием тех или иных событий, это воспоминания людей, которые знают обо всем произошедшем за четверть века не понаслышке. Они сами стояли у истоков, тяжело переживали годы разрухи, поднимали район, продолжают трудиться на его благо и сегодня. Именно об этом говорили все присутствующие, отмечали точность событий, новизну для некоторых, уникальность фотографий и фактов. И все ждали, что скажет главный герой книги, через личность которого и повествуется в ней – Ишмурат Гайнутдинов, которого встретили стоя, овациями.

Ишмурат Минзаляевич честно сказал, что это первая книга, которой «он не рулил»: «Мне сказали, какая стоит задача перед этой книгой, я согласился. Все это вынесено на ваш суд, читайте, смотрите. Я ее прочитал, мне показалось, что написано правильно. Это учебник для будущих поколений. В ней выступают разных возрастов, отраслей, профессий, но у всех у них одна точка зрения - района получил развитие».

На презентации книги. Фото Виталия Левицкого

Экс-глава района поблагодарил всех, кто принял участие в создании книги. Особая благодарность была сказана Елене Козловой, редактору издания, директору МКУ «СЕМИС», модератору мероприятия. Несколько месяцев она работала над книгой, привлекая к ее созданию новых и новых людей.

И вот книга вышла в тираж. Как отметил Алексей Рябцев, временно исполняющий полномочия Главы района, вместить всю историю района в одну книгу не представляется возможным, это будет пятитомник, ведь даже четверть века – это огромный промежуток времени. И привел пример, что у Ишмурата Гайнутдинова трудовой стаж 60 лет, для кого-то это целая жизнь. И практически все годы отданы району, в созидании для его развития. И сейчас задача сегодняшних и будущих поколений – не почивать на лаврах, а двигаться дальше к новым горизонтам.

На презентации говорили многие гости и о книге, и, конечно, о нашем земляке Ишмурате Минзаляевиче, благодарили его. У каждого связана с ним своя история: кто-то рад возрождению промышленности, которая и дала толчок к развитию района, кто-то говорил «спасибо» за благоустройство и большие масштабы строительства, кто-то за рабочие места и образование. У каждого есть, что вспомнить за 25 лет. Но как подытожил Ишмурат Гайнутдинов, завершая мероприятие и подписывая желающим книгу: «Без команды, без поддержки жителей района не было бы этих 25-ти лет».

Наталья Колесникова