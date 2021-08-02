Прогноз погоды в Красноярске на август 2021: от жары и дождей, до похолодания Фото: ИВАНОВА Диана

2 августа в пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась традиционная ежемесячная пресс-конференция, посвященная метеоусловиям на ближайший месяц. Синоптик гидрометцентра Дмитрий Ульянов озвучил прогноз погоды в Красноярске на август 2021. В последний месяц лета погода удивит красноярцев во всех отношениях – как в температурном плане, так и осадками. Заместитель ГУ МЧС по краю Алексей Богданов рассказало рисках ЧС на ближайший месяц. Мы же публиковали прогноз погоды на грядущую неделю в Красноярске.

Итоги июля

В июле положительная аномалия температур практически по всему краю, кроме юга Таймырского муниципального округа и севере Туруханского района. В Красноярске большинство дней месяца были теплыми, падение температуры наблюдалось лишь несколько дней – в середине и в конце месяца.

Среднемесячная температура +19,6 градусов, при норме +18,4 градусов. По осадкам получилось также ниже нормы – 0,71 мм – это 88% от нормы.

Фото: ИВАНОВА Диана

Чего ждать от августа?

В августе в целом ожидается температурный фон в пределах нормы – 16-17 градусов. Начало и середина месяца будут теплыми, а к концу августа температура будет постепенно снижаться. Месячное количество осадков в августе 2021 ожидается около или выше нормы.

До 8 августа ожидаются умеренные дожди, в середине недели дожди могут быть сильными. Ветер преимущественно будет западного направления с возможными порывами до 14 метров в секунду. Максимальные дневные температуры составят около +22-27 градусов, но к середине первой недели августа 2021 в Красноярске температура опустится до +18-23 градусов. К выходным ожидается потепление до +27 градусов.

- Плавного перехода температур в августе 2021 не предвидится. Зато возможны резкие температурные скачки от низких до высоких и наоборот. Температуры до +33-34 градусов в Красноярске 2021 вполне возможны во второй декаде августа. В Красноярске к концу августа 2021 температуры могут быть даже ниже нормы, - рассказал синоптик гидрометцентра Дмитрий Ульянов.

Риски и опасности

Замначальника МЧС по краю Алексей Богданов добавил, что магнитная обстановка будет благоприятной. В течение августа 2021 колебания магнитного поля земли не будут превышать 3 баллов. Лишь 10, 11, 16 августа ожидаются колебания в районе 4-5 баллов.

Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что обстановка на воде ожидается напряженная:

- В июле у спасателей было много работы. За прошлый месяц мы зарегистрировали 116 нарушений, из которых 31 факт – купание в неположенных местах, проверили 7 баз, проверили около 900 мест традиционного отдыха в крае и проводили разъяснительную работу, - рассказал Алексей Богданов.

Свадьба на роликах в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

Так что остается лишь наслаждаться последним днем лета, и не тратить попусту оставшиеся теплые деньки. Например, взять пример с красноярских молодоженов, сыгравших необычную свадьбу на роликах.