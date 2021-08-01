На организатора смертельного тура в «Ергаках» завели уголовное дело Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

На организатора тура в «Ергаках», в котором погиб турист из Новосибирска, завели уголовное дело. От встречи с медведем людей могли бы спасти опытные инструкторы-проводники, но их не было, сообщает прокуратура Красноярского края.

— Установлено, что туроператор, оказывающий услуги на территории Ермаковского района, вопреки требованиям закона туроператор не обеспечил сопровождение туристов обученными инструкторами-проводниками. Кроме того, организация не исполнила обязанность о представлении информации о маршрутах передвижения туристов в территориальный орган МЧС, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Жертвой нападения хищника в тот злополучный день стал москвич Евгений Старков. Когда все его товарищи бросились врассыпную, он оказался последним и не успел сбежать от опасности.

Его изуродованное тело нашли позже спасатели, а медведя застрелили.

Спасатели эвакуировали туристов и вывезли тело погибшего из опасной зоны Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Эта чудовищная история, вызвала широкий резонанс. На сторону зверя встала блогер Елена Миро. По ее мнению, медведь действовал так, как ему и было положено, и это сами люди виноваты, что вторглись на чужую территорию.

-Казалось бы, какие оргвыводы можно было бы сделать из произошедшего? Не лезьте в тайгу, блин! Не лезьте к диким животным! Оставьте их хоть в природном парке в покое! Так? Так, да не так. Медведя нашли и застрелили. За что? Он-то как раз вёл себя адекватно своему статусу дикого зверя и ситуации, когда на его территорию лезут! — возмутилась блогер.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль.