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Здоровье1 августа 2021 12:08

468 человек заболели коронавирусом в Красноярском крае за сутки

Специалисты зафиксировали 23 летальных исхода
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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468 человек заболели коронавирусом в Красноярском крае за сутки

468 человек заболели коронавирусом в Красноярском крае за сутки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сохраняются высокие показатели по заболеваемости коронавирусом. За сутки инфекция была обнаружена у 468 человек, сообщает региональный Роспотребнадзор.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 43 891 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 326 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 509, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным оперативного штаба, за сутки в регионе скончались от заболевания 23 человека.

В пунктах вакцинации выстраиваются очереди

В пунктах вакцинации выстраиваются очереди

Фото: Людмила БОРОДИНА

В пунктах вакцинации краевого центра выстраиваются очереди. Немало тех, кто приходит за прививкой, делают это только из-за введенной обязательной вакцинации.

- Я в прививки эти все не верю. Но жить же на что-то надо. Пришлось идти ставить. надеюсь, не помру, - рассказала «КП» красноярка Лариса в пункте на Телевизорной.

Те, кто ставят вторую инъекцию, спешат успокоить особенно мнительных на собственном примере показывая, что прививка не несет негативных последствий.

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