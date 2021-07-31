Последние новости Красноярска на 30 июля 2021: уголовное дело после нападения медведя на московских туристов, самосуд над таксистом и новые камеры видеофиксации Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 30 июля 2021.

После смертельного нападения медведя в Ергаках заведено уголовное дело по статье «халатность»

В Красноярском крае заведено уголовное дело по факту гибели московского 42-летнего туриста Евгения Старкова. Мужчину задрал медведь во время похода в национальный парк «Ергаки». Как сообщает СК, должностных лиц дирекции парка подозревают в «халатности». (подробнее)

Самосуд по-железногорски: провинившегося таксиста раздели, облили зеленкой и голышом вывезли на лесопилку

Жители Железногорска решили не дожидаться, пока таксиста арестуют полицейские и устроили настоящий самосуд. Мужчину поймали, раздели, облили зеленкой и вывезли голышом на лесопилку. Как сообщают в МВД, таксист находился в розыске. (подробнее)

В Красноярском крае появились 8 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

В Красноярске установили сразу 8 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Стационарные приборы заработают с 31 июля. Как сообщают в ГИБДД, с субботы комплексы начнут фиксировать административные нарушения. (подробнее)

В Красноярский край привезли первую партию вакцины «Спутник-Лайт»

В Красноярский край доставлена первая партия вакцины «Спутник-Лайт». На весь регион привезли пока только 10 000 доз препарата. Как сообщает оперштаб, вакцина будет распределена между всеми городами и районами края. (подробнее)

«Участки растут с немыслимой скоростью»: работник кладбища рассказал, что стало происходить с приходом коронавируса

Работница кладбища рассказала, что нынешние ковидные реалии заставляют производителей гробов придумывать новые решения, чтобы дать возможность людям безопасно попрощаться с погибшими от коронавируса. (подробнее)