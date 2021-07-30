Отключение холодной воды в Красноярске в Советском районе 31 июля-1 августа 2021: Северный, Взлетка, адреса, сроки

Отключение холодной воды в Красноярске в Советском районе 31 июля-1 августа 2021: Северный, Взлетка, сроки Фото: Мария ЛЕНЦ

В «КрасКоме» сообщают, что отключение холодной воды в Красноярске в Советском районе 31 июля-1 августа 2021 произойдет на несколько часов. Ранее мы уже публиковали график отключения холодной воды в Красноярске, а также горячей.

В компании сообщают, что отключение холодной воды на выходные в Красноярске произойдет в связи с заменой аварийных задвижек. Коснется это жителей двух густонаселенных жилмассивов Советского района Красноярска – Северного и Взлетки.

Так, отключение воды в Красноярске произойдет по следующим адресам:

- В субботу 31-го июля с 10.00 до 18.00 часов на ул. 78 Добровольческой бригады, 15, 19, 21;

- В воскресенье 1-го августа с 10.00 до 19.00 часов на ул. Водопьянова, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 16а, 19а, 19г, 19г/1, 21, 24д, 36, а также на ул. Алексеева, 4,8,10,12,14, 6г.

Однако совсем без воды жители Советского района Красноярска не останутся. В «КрасКоме» сообщают, что будет осуществляться подвоз питьевой воды:

На 31.07.2021г.

Подвоз питьевой воды:

ул. 78 Д.Бригады, 19 - с 14.00-14.30

ул. 78 Д.Бригады, 21 - с 14.30-15.00

На 01.08.2021г.

Подвоз питьевой воды:

Водопьянова, 26-24 - с 14.00-14.30

Водопьянова, 15-15а - с 14.00-14.30

Водопьянова, 16-14 - с 14.30-15.00

Водопьянова, 17-19 - с 14.30-15.00

Водопьянова, 12-18 - с 15.00-15.30

Алексеева, 8-10 - с 15.00-15.30

Водопьянова, 20-22 - с 15.30-16.00

Алексеева, 12-14 - с 15.30-16.00

Также просмотреть интересующую информацию можно посмотреть на сайте «КрасКома» в разделе «ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ».

Кроме того, оперативную информацию о ходе работ можно получить в диспетчерской службе водоканала Красноярска по номеру – 211-39-63.