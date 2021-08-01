Первая неделя августа в Красноярске будет дождливой и пасмурной Фото: Мария ЛЕНЦ

Как утро начинается с кофе, так и август начнется с дождей и гроз. Погода в последний месяц лета начнет меняться, судя по прогнозам синоптиков. Публикуем, какой будет погода в Красноярске на неделю 2-6 августа.

По данным GISMETEO, в понедельник 2 августа в Красноярске днем температура воздуха составит около +25 градусов. Ожидается переменная облачность и грозы без дождей. Ветра почти не будет. Порывы около 1 метра в секунду. Ночью заметно похолодает – до +11 градусов. Атмосферное давление – 741-743 мм рт.ст.

Во вторник, 3 августа в Красноярске погода испортится. Температура останется на уровне +25 градусов, но к облачности и грозам присоединится дождь и усилится ветер, возможны порывы до 11 метров в секунду. Ночью температура опустится до +13 градусов. Атмосферное давление 739-741 мм рт.ст.

В среду, 4 августа погода в Красноярске обещает быть не самой приятной. Днем синоптики обещают около +23 градусов, но возможен сильный дождь и грозы. Сила ветра составит от 5 до 12 метров в секунду. Ночь же будет сравнительно теплой – до +17 градусов. Атмосферное давление – около 740 мм рт.ст.

В четверг, 5 августа погода в Красноярске начнет немного выправляться. Днем синоптики прогнозируют около +22 градусов, но дождь несколько ослабнет, выглянет солнце, но грозы останутся. Ветер ослабнет до 2 метров в секунду, но иногда возможны порывы до 9 метров в секунду. Ночью похолодает до +16 градусов. Атмосферное давление – 739-740 мм рт.ст.

В пятницу, 6 августа прогноз погоды в Красноярске от синоптиков следующий: дневная температура составит около +22 градуса. Будет дождливо, времени будет просматриваться солнце, но без грозы не обойдется. Ветер тоже будет, но несильный – около 4 метров в секунду. Ночью похолодает до +15 градусов. Атмосферное давление около 741 мм рт ст.