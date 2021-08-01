Как изменится жизнь красноярцев в августе 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Июль подошел к концу, и начинается последний месяц лета, который готовит нам ряд сюрпризов. «КП-Красноярск» рассказывает, как изменится жизнь красноярцев в августе 2021 года.

Завершается ремонт школ в Красноярске 2021

Фото: администрация города Красноярска

В Красноярске начинается предучебный сезон. Родители начнут готовить свои детей к 1 сентября. Но лишь этим дело не ограничится. Помимо родителей к новому учебному готовятся и школы Красноярска.

Так, в августе 2021 года в Красноярске завершается ремонт школ. В учреждениях меняют окна, крыши, ремонтируют фасады, красят стены. Кроме того, в школах дополнительно появятся 226 камер видеонаблюдения. Официальная приемка школ стартует 9 августа 2021 года.

Ограничение движения в центре Красноярска 2021

Перекрытие на Маркса. Фото: администрация города Красноярска

В Красноярске строят мост у БКЗ. В связи с этим на полмесяца планируется перекрытие части улицы Карла Маркса.

Частичное перекрытие затронет направление движения от улицы Белинского до Каратанова с 1 по 15 августа. В сторону Медуниверситета схема движения не изменится, а в центр – по Белинского через Ленина. Более подробно здесь.

Безлимитные проездные начинают работать в Красноярске 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой минтранс вводит изменения в работу проездных карт. Тестировать новую систему начнут в августе 2021 года. В качестве безлимитного проездного будет действовать уже привычная всему транспортная карта.

Пассажиры могут ездить по ней месяц. Для этого карту необходимо пополнить на 2100 рублей. Зачисления до 10 числа текущего месяца пойдут на тот же месяц, после 10-го числа – на следующий. Подробнее здесь.

Второй Дальневосточный гектар

Север Красноярского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что с июля Дальневосточный гектар стал доступен и в Красноярском крае. То есть, проект зашел на арктические территории нашего региона. И с августа 2021 года успешные участники «программы» смогут оформить еще один участок в собственность или в аренду.

Детские выплаты по 10 000 рублей в Красноярске 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выплата будет доступна с августа 2021. Условия получения единовременной выплаты на ребенка в Красноярске следующие:

- Деньги может получить родитель на ребенка в возрасте 6-18 лет, если чадо отметит 6-летие не позднее 1 сентября 2021 года;

- Инвалиды и лица ограниченными возможностями здоровья в возрасте 18-23 лет, обучающиеся по общеобразовательным программам, либо их родители;

- Выплата положена на каждого ребенка;

- Оформить выплату можно на портале госуслуг, либо в пенсионном фонде.

Прием заявок на детские выплаты в Красноярске 2021 закончится 1 ноября. Зачисление денег пройдет со 2 августа до конца декабря текущего года.