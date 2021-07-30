Путешествуем по Енисейской Сибири: Абакан

Едем в Абакан Фото: Мария ЛЕНЦ

Приглашаем на юг Сибири! Если у вас всего пара-тройка свободных дней для отдыха, а времени на дальнюю дорогу жалко, можно отправиться в столицу соседней Хакасии.

В дорогу

Расстояние между Красноярском и Абаканом 400 километров, их можно преодолеть всеми видами транспорта, кроме водного: есть ежедневный поезд, самолет два раза в неделю, несколько автобусов в день. В идеале – собственный автомобиль, на котором можно посмотреть не только город, но и окрестности.

Красивая природа Хакасии Фото: Мария ЛЕНЦ

Путешествие можно и нужно начинать сразу после выхода из дома, еще в пути! Те, кто поедет через Дивногорск, увидят одну из крупнейших в мире ГЭС, Красноярскую. А на трассе через Зеледеево можно сделать первую гастрономическую остановку в деревне Сухой, знаменитой своими домашними тортами.

По дороге часто встречаются цветущие рапсовые поля, ярко-желтые. А рядом – покосы с рулонами сена. И то, и другое – отличные места для фотосессий. Особенно живописны рапсовые поля в районе Новоселова, здесь они дополняются Красноярским морем и холмами.

По дороге можно остановиться для красивой фотосессии Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна знаковая точка - граница Красноярского края и Хакасии. Многие любят фотографироваться на рубеже, отделяющем одно от другого. Здесь перелески Новоселовского района переходят в степи Хакасии, а мы выезжаем из огромного края в маленькую республику. От границы до столицы меньше 200 километров, наша цель – Абакан!

Граница Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

С высоты

Абакан - город, в котором не спорят природа и цивилизация. Сочетаются столичность и провинциальность в лучших смыслах этих слов. Где есть все, к чему мы привыкли, и даже немного больше.

Абакан выглядит очень чистым, зеленым и солнечным, и в этом можно убедиться на горе Самохвал, с которой как на ладони виден и город, и место впадения Абакана в Енисей. Но это летом. Зимой он накрыт шапкой сизого дыма, и это тоже заметно. И не только с горы, к сожалению.

Вид на город Фото: Татьяна АРОНОВА

К 70-летию Победы, в 2015 году, на Самохвале открыли мемориальный комплекс, посвященный памяти погибших при защите Отечества. Входом служат ворота Халха, пройдя через которые можно очистить душу. Аллея памяти ведет к Площади скорби со скульптурой древнего воина на груде камней и к главной Площади торжеств и ритуальных церемоний. Это открытая площадка восьмиугольной формы, символизирующая юрту – дом, очаг, куда всегда, во все времена, возвращаются мужчины-защитники Отечества.

Мемориальный комплекс на горе Самохвал Фото: Татьяна АРОНОВА

С главной площадки на самую вершину Самохвала ведет Лестница молодоженов.

В городе

Городской пейзаж Фото: ИВАНОВА Диана

В самом Абакане главная архитектурная достопримечательность – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Его удалось достроить после обращения прихожан к общественному деятелю Олегу Дерипаска, который и помог завершить работы. Службы здесь проходят с 2001 года, а горожане и гости города обожают прилегающий Преображенский парк с памятниками и фонтанами.

Сады мечты Фото: ИВАНОВА Диана

В столице Хакасии вас может привлечь новый музейный центр на улице Пушкина или прохладные и затейливые «Сады мечты» - их тут два.

Прогулка по городу Фото: Мария ЛЕНЦ

Проблем с проживанием и питанием в Абакане не существует: гостей ждет множество гостиниц, хостелов и квартир. А общепита на центральных улицах столько, что глаза разбегаются. Те магазины и кафе, к которым мы привыкли в Красноярске, дополняются местными кондитерскими, кофейнями. Есть даже советская пельменная на улице Советской, дошедшая до нас с середины прошлого века. Она практически не изменилась: более чем скромный интерьер и пельмени собственного производства, те самые, натуральные, домашние! Неслучайно здесь почти всегда очередь.

Любимые пельмени Фото: Мария ЛЕНЦ

Гостей города принимает и бассейн в спорткомплексе «Абакан». Если вы пришли туда впервые в жизни, то вам на ресепшене дадут бесплатный гостевой билет! Платное посещение – 250 рублей. Перед спорткомплексом находится сухой фонтан, где обожают бегать дети, а сразу за ним начинается зона отдыха, которую местные прозвали «зонкой». Здесь загорают и купаются в теплом Абакане.

Экоскульптуры в Абакане Фото: Татьяна АРОНОВА

Для светского отдыха можно выбрать театр. В Абакане два драматических театра - Русский республиканский и Хакасский национальный драматические театры, есть еще Хакасский государственный театр малых форм. Гордятся здесь и своим театром кукол «Сказка».

Серебряные украшения хакасских мастеров Фото: Татьяна АРОНОВА

У женщин в Абакане свой особенный интерес - в столице Хакасии мастера вручную делают эксклюзивные серебряные национальные украшения по мотивам музейных экспонатов. Потому проблем с тем, что привезти из поездки в подарок у вас не будет. Кстати, сувениров с хакасским колоритом тоже много и они очень стильные.

А еще из Абакана везут вкусные гостинцы - шоколадные конфеты местного производства, натуральные и вкусные мясные и молочные продукты разных производителей.

Полезный совет

В Республиканском музейно-культурном центре Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас во многих городах России открыты туристские информационные центры, где можно бесплатно взять или скачать карту и путеводители, получить открытку для отправки своим друзьям и близким, задать вопросы, узнать о ближайших событиях в регионе и т.д. Есть такой и в Абакане.

Республиканский музейно-культурный центр в Абакане Фото: Мария ЛЕНЦ

Туристов принимают в здании Хакасского национального краеведческого музея им Л.Р. Кызласова по адресу: г. Абакан, ул Пушкина, 28а. Время работы: вторник – воскресенье, с 9.00 до 18.00, обед 13.00 – 14.00.

Кстати, в Республике Хакасия очень много уникальных природных и культурно-исторических памятников. И если у вас найдется в запасе еще один-два дня, есть куда выехать из города.

По дорогам Хакасии Фото: Мария ЛЕНЦ

Например, отправиться на Салбыкский курган – грандиозный памятник тагарской культуры, или в Хакасский республиканский национальный музей-заповедник. Никого не оставит равнодушным памятник природы и археологии - горная гряда «Сундуки» - загадочное место, с которым связано много преданий.

Озеро Беле Фото: Мария ЛЕНЦ

И, конечно, в Хакасии много озер, куда едут отдохнуть и поправить здоровье. Но это уже совсем другая история!

А мы едем дальше!