«Участки растут с немыслимой скоростью»: работник кладбища рассказал, что стало происходить с приходом коронавируса

Кладбище Бадалыкское Фото: Юлия КОВАЛЬ

В Красноярском крае серьезный прирост заболевших коронавирусом. Количество инфицированных настолько большое, что в крае дважды зафиксировано превышение пиковых значений первой волны (20 мая 2020 года 504 выявлено 504 зараженных за сутки) – 18 июля 505 заболевших и 22 июля 506. Сказалась такая статистика и на смертности – сейчас количество погибших от ковида в сутки стабильно держится на отметке 20 человек.

Новые участки уже не вошли в ограду кладбища Фото: Юлия КОВАЛЬ

Если в масштабах Красноярского края такие значения смертности в сутки кажутся небольшими, то давайте заглянем в официальную статистику за год для сравнения.

В 2019 году, когда о COVID-19 в нашем регионе еще не было ни одного случая заболевания, а уж тем более смертности, за первые 6 месяцев умерло 4855 жителя края, за вторые – 4668.

В 2020 году цифры выглядят куда более серьезно: первое полугодие 5 118 смертей, второе – 6 785. Соответственно разница составляет 263 и 2 117 (!!!) смертей. Впечатляет, не правда ли?

Новые участки уже не помещаются на схему Фото: Юлия КОВАЛЬ

В 2021 году цифры нисколько не уменьшают, даже наоборот. Пока данные есть только за период с января по июнь, но и тут уже можно судить: за 6 месяцев погибли 5715 человек. На 86 больше, чем в 2019 году, и на 597 чем в 2020. А ведь третья волна только началась, что же будет дальше?

Корреспондент «Комсомольской правды» отправился на Бадалыкское кладбище, чтобы побеседовать с работниками, которые ежедневно ощущают на себе эту разницу.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

- Это страшно. Количество похорон в день выросло, если в 2019 году мы предавали земле около 15-17 человек, то сейчас эта цифра в два раза больше. Участки разрастаются с немыслимой скоростью. Пару дней не заходишь на кладбище, а потом видишь это количество свежих могил и ужасаешься. Вы знаете, сколько батюшка отпевает ковидных в день? Они просто через одного, а иногда и подряд. Из 30 покойников 17-18 закрытых гробов из-за коронавируса, - рассказывает сотрудница риутальных услуг Наталья П.

Работница рассказала, что нынешние ковидные реалии заставляют производителей гробов придумывать новые решения, чтобы дать возможность людям безопасно попрощаться с погибшими от коронавируса.

- Сейчас даже гробы стали делать с такими окошками из толстого стекла или плексигласа, чтобы родные и близкие могли хотя бы увидеть лицо усопшего, ведь открывать их нельзя из-за вируса. Страшно это произносит вслух, но спрос очень большой.

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