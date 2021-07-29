Красноярское строительное предприятие «Техномаш» увеличило производительность труда, благодаря нацпроекту

Егор Васильев на предприятии «Техномаш». Фото: пресс-служба минэкономразвития

Участие в национальном проекте «Производительность труда» помогло красноярской компании «Техномаш» увеличить объемы производства за счет оптимизации рабочих процессов. Предприятие проектирует, изготавливает, монтирует мобильные и блочно-модульные здания различного назначения – санитарные и жилые вагон-дома, мобильные медпункты и общежития.

В феврале 2021 года «Техномаш» стал участником нацпроекта.

- Мы работаем с большими крупными компаниями, у которых сложная процедура аккредитации поставщиков. Продукция должна быть доставлена вовремя и требуемого качества, - рассказывает генеральный директор ООО «Техномаш» Андрей Лысенко. – Участие в проекте позволило нам провести аудит наших внутренних производственных процессов, улучшить качество продукции, сформировать внутренние стандарты, увеличить объем выпускаемой продукции на 30% без каких-либо дополнительных затрат и капитальных вложений. К 2024 году планируем охватить 100 % всех внутренних процессов.

Мобильные и блочно-модульные здания различного назначения востребованы у крупных компаний. Фото: пресс-служба минэкономразвития

Всего за четыре месяца предприятие смогло оптимизировать производство: уменьшить время протекания процесса на 14%, незавершенное производство сократить на 11%, увеличить выработку блок-модулей с 30 до 39 штук.

- Региональный центр компетенций в сфере производительности труда оказал поддержку восьми предприятиям, которые реализуют проекты по повышению производительности труда самостоятельно, - говорит руководитель РЦК Павел Безсалов. – Мы привлекли внешних консультантов. При методологической поддержке РЦК эксперты совместно с командой предприятия успешно реализовали проекты на своих производственных площадках. В итоге, не привлекая при этом дополнительных ресурсов, а лишь выстроив внутренние производственные процессы, сформировав единые подходы и закрепив их стандартами выполнения производственных процедур и операций.

Специалисты компании поделились опытом оптимизации производственных процессов. Фото: пресс-служба минэкономразвития

По словам министра экономики и регионального развития Красноярского края Егора Васильева, подобные проекты помогают предприятиям развиваться.

- Комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» обеспечил компании спрос на основную продукцию – блок-модули для вахтовиков и открыл возможность для организации производства новой – полностью отечественных станков плазменной резки, - отметил Егор Васильев. – Предприятие активно пользуется всем спектром мер краевой поддержки инновационного машиностроения. Повышение производительности труда на наших предприятиях – это не только оптимизация рабочего процесса на самом производстве, но и профессиональный рост работников. Нам удалось привлечь к участию в нацпроекте предприятия самых разных отраслей – машиностроительной, обрабатывающей, транспортной, лесной, пищевой, химической, строительной и других. Это уже 61 предприятие и на всех мы получаем хорошие результаты его реализации, выраженные в увеличении прибыли.