На выходных в Красноярск придет потепление и выглянет солнце Фото: Мария ЛЕНЦ

После кратковременного похолодания в Красноярск возвращается тепло и солнце. Синоптики рассказали, какой будет погода в Красноярске на выходные 31 июля-1 августа 2021.

По данным гидрометцентра, в субботу, 31 июля в Красноярске днем ожидается солнечная погода. Температура составит около +24 градусов. Никаких осадков и сильного ветра не ожидается. Ночь обещает быть прохладной – до +13 градусов, но безветренной, хоть и облачной. Атмосферное давление в течение суток – 736-738 мм рт.ст.

В воскресенье, 1 августа, в Красноярске погода практически не изменится. Будет светить солнце, ожидается малооблачная и теплая погода. По прогнозу – около +24 градусов. Ветер ощущаться практически не будет. Ночью похолодает до +13, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление около 732-733 мм рт.ст.

Прогноз погоды в Красноярске на выходные от GISMETO отличается незначительно.

В субботу, по данным синоптиков, будет малооблачно, а дневная температура составит около +23-24 градусов. Никаких осадков не ожидается, а максимальные порывы ветра составят около 1-5 метров в секунду. Ночью похолодает до +14 градусов. Атмосферное давление – 743-746 мм рт.ст.

В воскресенье будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до комфортных +24 градусов. Немного усилится ветер – до 2-6 метров в секунду. Ночью будет прохладно, синоптики обещают около +15 градусов и без осадков. Атмосферное давление около 743-746 мм рт.ст.