После нападения медведя на группу московских туристов ограничено посещение парка Ергаки Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что 27 июля 2021 в парке «Ергаки» произошла трагедия – медведь напал на группу московских туристов, состоявшую из четырех человек. В итоге троим удалось спастись, погиб один человек – 42-летний мужчина. После нападения медведя на группу московских туристов посещение парка Ергаки стало ограничено. Это второй случай за лето.

Фото: Мария ЛЕНЦ

До какого числа ограничено посещение парка «Ергаки»

28 июля 2021 года в администрации Ермаковского района было принято решение ограничить посещение парка Ергаки туристами до выпадения стабильного снежного покрова – до 1 ноября 2021 года.

Свободные зоны для посещения в парке «Ергаки»: остались ли?

Открытыми для туристов остались 4 популярных маршрута по экотропам:

- экотропа Визит-центр – Висячий камень – озеро Художников – озеро Светлое;

- экотропа на озеро Светлое;

- экотропа Каменный город

Туристические маршруты:

- озеро Светлое – пик Птица;

- урочище Тушканчик - водопад Мраморный.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Правила посещения парка «Ергаки» для туристов в период ограничения

Дирекция парка советует туроператорам придерживаться следующих правил:

- изменить маршруты таким образом, чтобы не выходить за пределы разрешенной зоны;

- обеспечить проводников средствами для отпугивания медведей;

- ходить исключительно при свете дня группами от трех человек и более;

- не отходить от лагеря ночью, герметично упаковывать еду и другие сильно пахнущие вещества. Хранить их на отделении от лагеря в отдельной палатке;

- некоммерческим группам туристов, не имеющим опыта пребывания в дикой природе, рекомендовано отдыхать на турбазах, а также ограничиться дневными походами на разрешенных маршрутах.

- зарегистрировать маршрут в МЧС.

Как зарегистрировать туристическую группу в МЧС в Красноярском крае 2021

- заполненить заявление на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю;

- по адресу электронной почты arm10@mchskrsk.ru; - по телефону 8 (391) 226-43-09; - посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или при личном обращении в ГУ МЧС России по Красноярскому краю по адресу 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68

Не ранее, чем за сутки перед началом туристского похода необходимо дополнительно по телефону 8 (391) 226-43-09 проинформировать МЧС о начале туристского мероприятия. Если необходимо, то уточнить ранее предоставленные сведения. По возвращении – сообщить о завершении маршрута, передают в парке «Ергаки».

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ПАРКА «ЕРГАКИ»

По прибытии в парк дополнительно необходимо зарегистрироваться в визит-центре дирекции парка (614 км. автодороги Р-257), получить инструктаж, согласовать маршрут и при необходимости его скорректировать.

Фото: национальный парк "Ергаки"

Добавим, что ранее «КП-Красноярск» составляла памятку о том, что делать при встрече с медведем в дикой природе. Помните, что медведи безопасны только в зоопарках, да и то – не всегда.

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