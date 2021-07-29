В Красноярском крае будут судить хозяйку аквацентра, в котором чуть не утонул 5-летний ребенок

Тот самый аквацентр. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Все произошло 10 мая в аквацентре «Дружба» в Есаулово Березовского района. Как сообщает пресс-служба краевого СК, местный житель пришел туда с 10-летней дочкой и 5-летним сыном, однако, семейный отдых чуть не закончился трагедией.

Мальчик подошел к бассейну и спрыгнул в ту часть бассейна, где глубина значительно превышала его рост. Взрослые спохватились лишь через 3 минуты, но трагедии, к счастью, удалось избежать:

- Только по прошествии трех минут мальчик был замечен посетителем аквацентра и извлечен из воды. В результате проведенных инструктором первичных реанимационных мероприятий ребенок остался жив, - передают в ведомстве.

По версии СК, мальчик чуть не утонул из-за нарушений со стороны руководства места отдыха, так как ребенок оказался без спасательного жилета в глубоководной зоне, а инструкторов было недостаточно и взаимодействовали они разобщено.

В итоге в отношении хозяйки аквацентра было заведено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Сейчас расследование завершено, а уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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