Последние новости Красноярска на 28 июля 2021: очередное нападение медведей на туристов, осужденные на ремонте проспекта Мира и разъяснение по обязательной вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 28 июля 2021.

В Красноярском крае медведь напал на группу московских туристов в Ергаках

Группа опытных туристов из Москвы отправилась в спортивных поход для получения очередной категории. К несчастью, в Ергаках их настиг лесной хищник. Трое путешественников сбежали, а по информации МВД еще один мужчина погиб. (подробнее)

В Красноярске благоустройством площади Мира займутся осужденные

В Красноярске площадь Мира будут благоустраивать заключенные из колонии ИК-27. Как сообщают в пресс-службе ГУФСИН, осужденные создадут каркас корпуса водного судна из металла и дерева. Для проведения работ по улучшению площади Мира МАУ «Красгорпарк» заключила договор с исправительной колонией на 4 миллиона рублей. (подробнее)

Что грозит за отказ от обязательной вакцинации в Красноярском крае 2021: списки, постановление, категории, кого коснется, штрафы

В основном эта мера коснулась работников бюджетных сфер, а также сферы услуг. Рассказываем, что грозит за отказ от обязательной вакцинации в Красноярском крае 2021, списки, кого коснется, и будут ли штрафовать. (подробнее)

Захватывает дух: фотограф поймал пассажирский самолет в необычных условиях после страшной грозы

Атмосферные фотографии самолета на фоне радуги получились у красноярского фотографа Александра Паниотова. Мужчине удалось сделать несколько удачных снимков, которые стали предметом обсуждения в соцсетях. (подробнее)

491 человек заразился коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 491 человека. За все время в регионе зафиксировано 89 545 случаев заражения COVID-19. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человек. Общей сложности от болезни скончались 4 372 красноярца. (подробнее)