Долг платежом красен, а неплатёж судами чреват

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Доводить ли дело до пеней и судебных разбирательств, каждый решает сам. А специалисты «Красноярской рециклинговой компании» напоминают: не бывает тупиковых ситуаций, всегда можно решить долговые вопросыконструктивно.

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Задолженность потребителей перед левобережным региональным операторов на июль 2021 года – свыше 178 млн, при этом большая часть приходится на сельские районы – Емельяновский, Сухобузимский и Большемуртинский.

Емельяновский район – бессменный лидер антирейтинга должников. На этот раз граждане «накопили» более 24,8 млн рублей. Список традиционно возглавляет райцентр (6,5 млн). Кроме него задолженности более миллиона у посёлков Солонцы, Кедровый, Памяти 13 борцов, Минино, Элита и Еловое. Самые ответственные плательщики района живут в ДНТ «Два ручья», «Патриот» и на территории Солонцовского сельсовета.

В Сухобузимском районе долг почти 11 млн рублей. Но на первом месте не райцентр, как это было раньше, а Нахвальское (почти 2,2 млн), за ним Малиновка (около 1,4 млн).

Долг потребителей Большемуртинского района перед региональным оператором более 8,7 млн. Жители Большой Мурты задолжали свыше 2,5 млн рублей, но больше в районе «долговых миллионеров» нет – следующие большие задолженности у Предивинска и Таловки.

При этом левобережный региональный оператор выполняет свои обязанности в полном объёме. С начала мусорной реформы в районах отлажен график вывоза ТКО, и даже в случае форс-мажорных ситуаций мусор с территорий вывозится своевременно.

Совместно с подрядными организациями «Красноярская рециклинговая компания» устанавливает в районах оборудование для сбора отходов, внедряет раздельный сбор мусора – уже установлено более 700 сеток для пластика, который регулярно отправляется на переработку.

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Заботится регоператор и об экологическом просвещении: более 400 школьников побывали за первое полугодие на экологических уроках, которые проводят специалисты компании. Хорошо бы, чтобы такое ответственное отношение к своим обязательствам проявляли и потребители оказываемой регоператором услуги.

«Мы постоянно работаем и с должниками, и с местными администрациями, и всегда открыты для диалога и конструктивных решений, – поясняют в «Красноярской рециклинговой компании». – Но если нас не хотят слышать и понимать, долго уговаривать никто не будет. Мы регулярно готовим и передаём в суды материалы на особенно злостных неплательщиков, получаем решения суда по взысканию долгов – причём там уже речь идет о других суммах, включающие в себя пени и судебные издержки».

В компании отметили, что суммы неустойки и судебных расходов увеличивают размер задолженности в среднем на 15% от имеющейся суммы долга. Так, например, красноярец, проживающий на улице Алексеева, задолжал региональному оператору 2834,82 рубля, дополнительно к указанной сумме добавилось 400 руб. - суммы неустойки и государственной пошлины, в результате с потребителя будет взыскано 3 233,26 рублей.

После получения исполнительного листа «Красноярская рециклинговая компания» предъявляет его к действующему счету должника, открытому в банке, что зачастую влечет приостановку операций по счету должника до момента полного погашения задолженности.

Хороший повод задуматься – стоит ли доводить дело до такого результата или лучше сэкономить свои средства и вовремя оплатить задолженности? Для этого достаточно обратиться непосредственно к левобережному региональному оператору по обращению с ТКО, не дожидаясь судебной повестки.