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Общество28 июля 2021 1:00

Последние новости Красноярска на 27 июля 2021: арест мужчины, устроившего резню в автобусе, задержание подозреваемой в убийстве 81-летней женщины и статистика по коронавирусу

Рассказываем последние новости Красноярска на 27 июля 2021
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Последние новости Красноярска на 27 июля 2021

Последние новости Красноярска на 27 июля 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 27 июля 2021.

В Красноярском крае арестовали мужчину, устроившего резню в рейсовом автобусе

Житель Абакана, устроивший резню в междугороднем автобусе Красноярск-Минусинск арестован, об этом сообщает краевая прокуратура. В прокуратуре добавили, что свою вину мужчина так и не признал. В отношении него заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». (подробнее)

«Невероятно цинично»: Женщина подняла руку на беззащитную бабушку, которая ждала почтальона

Убийство, совершенное 17 апреля в Назарове, потрясло жителей Красноярского края. Жертвой оказалась 81-летняя женщина, ожидавшая почтальона в своей квартире. 27 июля, подозреваемую задержали полицейские. Ею оказалась 50-летняя местная жительница. На нее указывали все улики, добытые следователями. (подробнее)

485 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 505 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 398 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 491. (подробнее)

В оздоровительном лагере под Красноярском коронавирусом заболели 5 детей

Вспышка заболевания коронавирусом произошла в санаторно-оздоровительном лагере «Республика Солнечная» в Березовском районе. По предварительным данным, диагноз «COVID-19» установили у 5 детей. Заболевших детей вывезли из лагеря. (подробнее)

Красноярское кафе «Кантри» ожидает судебная экспертиза

В Красноярском краевом суде состоялось заседание по рассмотрению апелляции прокуратуры на отказ в сносе скандального кафе «Кантри». В пресс-службе ведомства сообщают, что ходатайство прокуратуры было удовлетворено. Вскоре ожидается судебная экспертиза здания. (подробнее)

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