В Красноярском крае арестовали мужчину, устроившего резню в рейсовом автобусе

Мужчина, устроивший резню в междугороднем автобусе Красноярск-Минусинск арестован, об этом сообщает краевая прокуратура:

- Судом с учетом позиции прокурора Новоселовского района обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 21 день, до 15.09.2021, - передает ведомство.

До суда он лечился в Новоселовской районной больнице, так как был ранен.

В прокуратуре добавили, что свою вину мужчина так в полном объеме и не признал. В отношении него заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

Напомним, что происшествие случилось 15 июля 2021 года. Рейсовый автобус, следовавший от Красноярска в Минусинск, не доехал до пункта назначения около 30 километров. Посреди дороги на водителя набросился молодой человек с ножом. Затем он ранил еще трех человек и себя. Всего пострадали пять человек.

Позднее «КП-Красноярск» стало известно, что 33-летний мужчина по дороге ни с кем не конфликтовал, а после нападения парень начал кричать, что слышит голоса.

Следователям же сам обвиняемый рассказал, что незадолго до случившегося стал бояться людей. Поэтому взял в поездку нож. В автобусе страх вернулся. Мужчина решил, что окружающие могут нанести ему вред, поэтому начал «обороняться», а убивать никого не хотел.

Знакомые молодого человека рассказывали, что тот всегда был замкнутым, а иногда и странным, но агрессию не проявлял. Родителей у него не было, воспитывался тетей.

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