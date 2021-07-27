«Невероятно цинично»: Женщина подняла руку на беззащитную бабушку, которая ждала почтальона

Скриншот из видео

Убийство, совершенное 17 апреля в Назарове, потрясло жителей Красноярского края. Жертвой оказалась 81-летняя женщина, ожидавшая почтальона в своей квартире. Ранее мы делились подробностями этой жуткой истории.

Если кратко, то некая женщина зашла в квартиру своей жертвы и несколько раз ударила ее по голове тупым предметом. Выяснить, что это было за орудие, пока так и не удалось. Было заведено уголовное дело по статье «убийство».

«Убить беззащитную бабушку… невероятно цинично», - местные бурно обсуждали в соцсетях зверское убийство. Вдвойне пугало то, что душегуб не был пойман сразу, а продолжал ходить среди людей, как ни в чем не бывало.

Вскоре следователи и полицейские опубликовали видео, на котором видно, как женщина, предположительно, убившая бабушку, заходит в подъезд, где последняя проживала. Был также составлен фоторобот, но быстро раскрыть преступление все равно не удалось.

Фоторобот МВД "Назароский"

Однако, 27 июля, подозреваемую задержали полицейские. Ею оказалась 50-летняя местная жительница. На нее указывали все улики, добытые следователями:

- Причастность женщины к совершенному преступлению подтверждается видеозаписями, изъятыми с видеокамер наружного наблюдения, установленными на соседних домах и улицах, зафиксировавших, что во временной интервал совершения преступления в подъезд, где проживала потерпевшая, входит женщина, схожая по приметам с задержанной; показаниями свидетелей, - сообщают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии СК, беззащитную старушку убили по циничной причине – из-за пенсии. При этом, сама задержанная свою вину не признает. Однако суд уже арестовал подозреваемую, а следователи продолжают разбираться в обстоятельствах дела.

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