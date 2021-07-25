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Происшествия25 июля 2021 15:06

В Красноярском крае накрыли подпольные мастерские по восстановлению оружия

По всей стране было закрыто 32 мастерские
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Скрин из видео ФСБ

Скрин из видео ФСБ

Сразу несколько десятков подпольных мастерских были выявлены сотрудниками ФСБ. В ведомстве сообщают, что в июле 2021 года были задержаны 45 человек. Оружейников, восстанавливающих оружие гражданских образцов в подпольных мастерских, накрыли в Красноярском крае, и еще 24 регионах страны. Всего было изъято 272 образца огнестрельного оружия. Арсенал впечатляет:

- Ружейный гранатомет «М-79» (США, 1940 г.), 4 пулемета («ШКАС», «ДП-27», «МG-42»), 11 автоматов («АК-103», «АК-74М», «АКС-74У», «АКМ»), 16 пистолетов-пулеметов («ППШ», «Кедр», «ППД», «МР-40», «МР-38», «SА-26», «VZ-26», «МАВ-38 Beretta»), 118 пистолетов и револьверов («Коровина», «ПМ», «ПСМ», «ТТ», «Марголина», «СПШ», «Страж», «CZ», «Walther», «Beretta», «Perfecta», «Luger», «Colt», «Smith& Wesson», «Stalker», «Zoraki», «Наган»), 125 карабинов, винтовок и ружей («Вепрь», «Сайга», «Мосина», «Фролова», «ТОЗ», «СКС», «КО-44», «СВТ-40», «Винторез», «Тигр», «МР», «ИЖ», «Benelli», «Sauer», «Mauser»), самодельное стреляющее устройство («авторучка»), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «М-24», «М-39»), более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы, - перечислили в ФСБ.

Всего силовики накрыли 32 подпольные мастерские по модернизации оружия. Кроме того, подозреваемые размещали предложения о продаже оружия в интернете. При этом, доставлялись покупки клиентам через почту или транспортные компании:

- Оплата приобретаемого оружия, основных частей и боеприпасов производилась посредством электронных платежных систем, а его доставка покупателям - через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании, - отмечают в ФСБ.

При этом действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться по новым нормам уголовного законодательства. С 12 июля 2021 года вступил в силу ряд изменений в соответствующие статьи, усиливающий уголовную ответственность, - добавили в ведомстве.

Задержание нелегальных оружейников. Видео: ФСБ

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