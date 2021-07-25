В Красноярском крае во время сплава затонула лодка: погибла женщина, без вести пропал мужчина

Место происшествия. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что трагедия произошла 24 июля на реке Казыр, в Курагинском районе:

- Опрокинулась лодка с четырьмя пассажирами, в результате погибла 61-летняя женщина, местонахождение 71-летнего мужчины остается неизвестным, - передают в ведомстве.

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Компания из двух женщин и двух мужчин отправилась на моторной лодке из Жаровска вверх по течению реки Казыр отдохнуть. Во время пересечения порогов внезапно заглох мотор судна. В итоге лодка быстро наполнилась водой и затонула.

Двоим пассажирам удалось спастись и выбраться на сушу, однако 61-летняя женщина утонула, 71-летнего мужчину сейчас ищут.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме.

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