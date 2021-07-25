Погода в Красноярске на неделю 26-30 июля 2021: ожидается жара, дождь, грозы и похолодание к выходным Фото: ИВАНОВА Диана

Последняя неделя июля продолжит радовать красноярцев теплом. Будет и жара, но не обойдется без дождей, гроз и даже похолодания. Синоптики предсказали, какой будет погода в Красноярске на неделю 26-30 июля 2021.

По данным GISMETEO, в понедельник, 26 июля 2021 года, в Красноярске днем ожидается жара до +30 градусов. Вместе с тем в город «заглянут» дожди, грозы и переменная облачность. Ночной прогноз – похолодание до +17 градусов. Сильного ветра не будет, порывы от 2 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 735-737 мм рт.ст.

Во вторник в Красноярске немного похолодает – до +26 градусов. На город опустятся тучи и пойдет настоящий ливень с грозой. По прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 10 метров в секунду. Ночь же обещает быть теплой – до +18 градусов. Атмосферное давление – 734-736 мм рт.ст.

В среду выглянет солнце, осадков и гроз не ожидается, но дневная температура опустится до +23 градусов. Ветер немного стихнет, но временами возможны порывы до 9 метров в секунду. Ночь же будет холодной – около +12 градусов. Атмосферное давление – 737-740 мм рт.ст.

Прогноз погоды в четверг практически не отличается. Температура днем все те же +23, солнце, без облаков и осадков. Однако полностью стихнет ветер. Ночью похолодает до +12 градусов. Атмосферное давление – 738-740 мм рт.ст.

В пятницу, 30 июля, в Красноярске синоптики обещают возвращение дождя. Ожидается переменная облачность и температура днем в районе +24 градусов. Возможно усиление ветра до 7 метров в секунду. Ночью же похолодает до +16 градусов. Атмосферное давление – 739-741 мм рт.ст.