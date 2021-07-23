В Красноярске на 14 суток арестовали водителя, сбившего инспектора ГИБДД на Шахтеров

В Красноярске на 14 суток арестовали водителя, сбившего инспектора ГИБДД Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что вечером 21 июня на улице Шахтеров наряд ДПС остановил «Ладу» для проверки документов у водителя. В этот момент в машину врезался автомобиль «Субару». В итоге пострадали водитель «Лады» и инспектор ГИБДД.

Водитель же иномарки вышел из машины и устроил дебош. Он был сильно пьян – нападал на полицейских, угрожал их зарезать и оскорблял. В итоге красноярца забрали в отделение.

- От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования), - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Также на водителя завели протокол за езду без прав. Мировой суд отправил его под арест на 14 суток.

Более того, оказалось, что мужчину лишали прав за нетрезвую езду, а в 2020 году он совершил аналогичный проступок.

- В связи с тем, что срок лишения права управления не истек, в отношении 35-летнего красноярца дознавателями МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - передают в МВД по Красноярскому краю.

Автомобиль мужчины направили на специализированную стоянку.

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