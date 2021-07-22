Волонтеры-медики: Врачам очень нужен транспорт!

Врачам не хватает транспорта Фото: ИВАНОВА Диана

Пандемию остановить пока не удается – число заболевших растет, открываются новые площади для их лечения, увеличивается нагрузка на медиков: поток пациентов в поликлиниках, десятки вызовов на дом... Врачи просят о помощи, в горячую пору жизненно необходим транспорт – ведь бывает, за смену приходится обойти не один десяток больных.

Алена Миронова, окружной координатор ВОД «Волонтеры-медики». Фото: личная страница в социальных сетях

С просьбой помочь обратились к губернатору края волонтеры-медики:

- Помогите решить транспортную проблему, чтобы врачи ковидных бригад быстрее добирались до пациентов, которые лечатся на дому, - записала видеообращение окружной координатор ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова. - Александр Викторович, нашим бригадам остро не хватает автомобилей, третья волна сложна, цифры растут. Важно, чтобы наши врачи, волонтеры могли вовремя приехать и оказать медицинскую помощь тем, кто болеет дома. Я не раз обращалась за помощью, вы нам много помогали. Поэтому и сейчас прошу вас решить транспортную проблему. Третья волна коронавируса проходит тяжелее, чем вторая. Уже более семи тысяч коек по Красноярскому краю развернуто специально под больных ковидом. Гораздо чаще, чем во вторую волну, болеют молодые люди, беременные женщины. Только поликлиники Красноярска обслуживают около 26 тысяч человек, нагрузка на первичное звено существенно увеличилась. Очень нужен транспорт для ковидных бригад!

И получила оперативный ответ: Александр Усс дал поручение увеличить автопарк поликлиник. 19 автомобилей уже выделила администрация Красноярска, еще 22 машины на выходные дни предоставило волонтерское движение «Наши люди».

Поможет и ОАО «Красцветмет» - заключено соглашение о благотворительном взносе в сумме 7,5 млн рублей. За эти средства транспортными услугами обеспечат 14 красноярских поликлиник.