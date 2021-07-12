Читайте с лупой: штраф в 500 тысяч рублей грозит красноярской организации за «игру со шрифтами» Фото: Мария ЛЕНЦ

На нарушении попался красноярский потребительский кооператив, работавший в Хакасии. Организация обещала жителям республики покупку квартиры без ипотеки и всего за три года.

Условия, на первый взгляд, также казались сказочным. Крупным шрифтом на рекламе было написано: 18% сбережений при оформлении потребительского кредита. Однако под ярким шрифтом совсем мелкими буквами прописывались реальные условия оформления, и выглядели они уже не так привлекательно.

- В рекламе, по действующему в нашей стране законодательству, не допускается размещение мелким нечитаемым шрифтом существенной (часто – непривлекательной для потребителей) информации о рекламируемом товаре, работе, услуге. Такая реклама признается недобросовестной и предполагает административные санкции для рекламодателя-нарушителя – от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц, - рассказывает замруководителя Хакасского УФАС Ольга Липина.

На кооператив пожаловалась жительница Абакана. Женщина обратилась в организацию, но условия, представленные в рекламе разительного отличались от того, что предлагалось на самом деле. Сама заявительница пояснила, что в заблуждение ее ввела именно хитрая «игра шрифтами».

- В настоящее время Хакасское УФАС России плотно работает с данной финансовой организацией. Выяснилось, что она зарегистрирована в Красноярске, а ее филиал находится в столице нашей республики. На запросы антимонопольного ведомства кооператив не отвечает, никак не поясняя свою рекламную деятельность. Однако это не повлияет на вынесение решения в отношении него, - добавляют в пресс-службе УФАС Хакасии.

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