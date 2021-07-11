На грядущей рабочей неделе в Красноярск придет жара до +28 °C Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе вновь жара. Такого сильного пекла, как на прошлой неделе не будет, но температура ожидается высокой. Красноярцев ждет все типичные прелести лета: солнце, тепло, а временами дожди и грозы. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на неделю 12-16 июля 2021.

По данным портала GISMETEO, в понедельник, 12 июля, в Красноярске ожидается потепление до +27 градусов. Синоптики сообщают, что будет солнечно с прояснениями. Ветер – юго-западный, с порывами около 3 метров в секунду. Осадков не ожидается. Ночью похолодает до +14 градусов, без сильного ветра и осадков. Атмосферное давление – 734-736 мм рт.ст.

Во вторник днем температура воздуха составит +26 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможна гроза, но без осадков. Сила ветра около 3 метров в секунду, но возможны порывы – до 7 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют +18 градусов. Атмосферное давление – 734-735 мм рт.ст.

Вторая половина недели ожидается более пасмурной Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду воздух вновь прогреется до +27 градусов. Временами будет солнечно, но не обойдется без небольшого дождя и гроз. При этом ветер стихнет практически до штиля. Ночь ожидается теплой – до +17 градусов. Атмосферное давление – 735-737 мм рт.ст.

Четверг обещает быть самым теплым днем недели – до +28 градусов. Ожидаются переменная облачность и сухие грозы без осадков. Ветра также практически не будет. Ночью температура опустится до +19 градусов, без осадков и порывов ветра. Атмосферное давление – около 738 мм рт.ст.

В пятницу погода начнет меняться. Днем максимальная температура составит около +24 градусов. Солнце продолжит светить, но временами будут ливни с грозами. Также усилится ветер – до 3, а во время грозы и ливня – до 8 метров в секунду. Ночь же, тем не менее, ожидается самой теплой на неделе – до +21 градуса. Атмосферное давление – 739-741 мм рт.ст.