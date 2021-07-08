Мусора больше, но мусора… меньше! «Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за первое полугодие 2021 года

Такой парадокс в «Красноярской рециклинговой компании» объясняют тем, что жители перестали пытаться самостоятельно «утилизировать» отходы и выбрасывают их цивилизованно, в контейнеры для сбора ТКО. А спецтехника левобережного оператора доставляет собранное по назначению: смешанный мусор – на полигон, собранный раздельно – на переработку.

За первое полугодие 2021-го «Красноярская рециклинговая компания» вывезла со вверенной ей территории уже более 135 тысяч тонн отходов. Для сравнения - за весь 2020 год из населенных пунктов левобережной технологической зоны было вывезено около 250 тысяч тонн. А впереди ещё «урожайная» осень.

Традиционно самым чистым месяцем стал февраль – на полигон отправилось чуть более 16 тысяч тонн. Основная нагрузка пришлась на апрель и май – более 27 и 28 тысяч тонн соответственно. Не исключено, что летние месяцы преподнесут сюрприз и побьют весенние рекорды: СНТ постепенно приходят к пониманию: мусор надо вывозить цивилизованно! И заключают договоры с региональным оператором.

Все активнее пользуются горожане и возможностью собирать пластиковые отходы раздельно, для переработки. На сегодняшний день на левобережье Красноярска региональным оператором и его партнерами установлено 773 сетки для пластиковых отходов. За первое полугодие 2021 года собрано 130 тонн пластика, который направлен на переработку.

В то же время экологи «Красноярской рециклинговой компании» продолжают фиксировать в левобережной технологической зоне несанкционированные свалки. Хотя отмечают: их стало меньше. За первое полугодие составлено 56 актов, в том числе 53 – на левобережье Красноярска. Общий объем твердых коммунальных отходов на этих свалках – 946,5 куб. м. Ликвидированы 42 свалки, в том числе 41 – на левобережье краевого центра, из них 24 - в Октябрьском районе. Это объясняется тем, что в самом районе и на прилегающих к нему территориях расположены многочисленные СНТ, и некоторые из них пока не заключили договоры с региональным оператором. А в итоге дачники вывозят мусор на «привычные» места, где и собираются подобные свалки.

«Количество несанкционированных свалок, которые мы фиксируем, сокращается, – говорит руководитель отдела экологического мониторинга «КРК» Наталия Орлова. – И это положительный знак. Значит, реформа набирает обороты, люди приучаются складировать отходы на специально организованных площадках».

Продолжила «Красноярская рециклинговая компания» в первом полугодии 2021 года и просветительскую деятельность. Как только отменили основные ограничения по ковиду, в школах возобновились экологические уроки, которые проводят специалисты компании. В апреле-мае на занятиях побывали 180 детей – ученики шестых классов красноярского лицея № 8, второклассники школы № 82 и подопечные красноярского Центра развития семейных форм воспитания. А в июне уроки продолжились в летних пришкольных лагерях Советского района Красноярска, их посетили 240 учеников начальных и средних классов.

Традиционно региональный левобережный оператор участвовал во всех весенних субботниках и экологических акциях, которые проходят в его технологической зоне. После весенних уборок в разных районах левобережья на полигон отправилось более 5 тонн отходов. В мае на традиционном чемпионате по плоггингу среди школьников «Забег за мусором» 120 участников собрали 100 кг мусора. В июне волонтёры и добровольцы провели генеральные уборки в четырёх районах левобережья – Советском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном. Мусоровозы «КРК» вывезли 2,5 тонны мусора.

Закончилось первое полугодие 2021 года для «Красноярской рециклинговой компании» стартом нового экологического просветительского проекта - в прокат вышли первые ролики цикла «Разделяй грамотно» с участием известных красноярцев.