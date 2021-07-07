Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2021 9:50

На Красноярском цементном заводе заплодоносили кедры

Шесть кедров, растущих во внутреннем дворе заводоуправления ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), впервые дали массовый урожай
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сибирский кедр (или сосна кедровая сибирская) в лесных насаждениях, как правило, начинает приносить плоды в 40 лет и позже, а при регулярном уходе и подкормке удобрениями – в 15-20 лет. На Красноярском цементном заводе деревья были высажены в пятилетнем возрасте в 2008 году, с 2018-го на некоторых из них стали появляться единичные шишки. Сейчас обильно плодоносят все шесть экземпляров.

«Данная древесная порода очень чувствительна к качеству воздуха. Поэтому считается, что посадка этого вида вблизи крупных промышленных предприятий с повышенной загазованностью или запыленностью воздуха нежелательна. На Красноярском цементном заводе кедрам явно комфортно: они выглядят полностью здоровыми, не имеют пожелтевших хвоинок и даже начали активно размножаться. Это лучше любых датчиков говорит о том, что газоочистные установки предприятия работают в полном соответствии со своими техническими паспортами, обеспечивая высокоэффективную очистку воздуха и сохранение экологического баланса», – подчеркивает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Напомним, в период с 2019-го по 2020-й годы холдинг «Сибирский цемент» завершил на Красноярском цементном заводе ряд инвестиционных проектов, направленных на защиту окружающей среды от воздействия производства. Их общая стоимость составила свыше 800 млн рублей. Реализация проектов, в совокупности с проведением комплекса природоохранных мероприятий, позволила предприятию добиться снижения содержания твердых частиц в отходящих газах вращающихся печей более чем в три раза к уровню 2017 года.

Помимо кедра на заводе растут сосны, ели, березы, а также ивы, клены и вязы. Плодоносят яблони, рябины, кустарники калины и шиповника. Каждый год на внутренней территории и прилегающих к предприятию участках высаживаются новые растения. В этом году ассортимент заводских насаждений пополнился сиренью и спиреей.

Площадь перед заводоуправлением, доступная для посещения всем жителям города, не только озеленяется, но и благоустраивается. Здесь установлены скамейки, качели, вазоны с цветами, оригинальная многоярусная клумба; организована ночная подсветка деревьев и газонов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ