На жителя Красноярска, сломавшего челюсть парню за прическу, завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В МВД Красноярска сообщают, что в отношении 30-летнего местного жителя заведено уголовное дело по статье «побои». Мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.

Напомним, что все произошло в красноярском Студгородке. Рядом с подъездом одного из домов стояли двое 18-летних парней. В какой-то момент к ним подошел 29-летний мужчина и начал конфликт. Красноярцу не понравилось, что у парней покрашены волосы, а в носу пирсинг.

В итоге мужчина набросился на юношей и избил их. Один из парней сейчас находится в больнице. У него сломана челюсть, сейчас юноша не может ни говорить, ни есть. В полиции также добавили, что агрессор был пьян:

- Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и у него возник словесный конфликт с двумя молодыми людьми из-за их внешнего вида. В результате ссоры он ударил одного из парней по лицу.

После избиения мужчина был таков, но долго на свободе он не продержался. Уже 6 июля «модника» задержали. А 7 июля завели уголовное дело.

Примечательно, что в соцсетях среди осуждающих поступок мужчина, нашлись и те, кто одобрил действия подозреваемого. По мнению части красноярцев, парни заслужили получить по лицу за то, что одеваются «неправильно». Но кто дал право решать, как человеку надо выглядеть, никто из сторонников агрессора не уточняет:

- Красавчик мужик, представьте такое в 00-ых хотя бы... Это круто? Щас идет баба, рядом ещё туловище. И думаешь, кто из них баба, кто пацан..... Это стыд. Это не круто, это не модно (орфография автора сохранена – при. ред);

- Жаль парня. Щас «красная система» спросит с него как за полноценных, он поедет сосны под пальмы стрич, а эти отродья дальше будут ходить по улицам (орфография автора сохранена – при. ред);

- одобрямс... выкрасятся как питухи а потом ноют с разбитой сопаткой (орфография автора сохранена – при. ред);

- Остались ещё люди старой закалки (орфография автора сохранена – при. ред);

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