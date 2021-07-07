Последние новости Красноярска на 6 июля 2021: изменения погоды, приговор отцу, погубившему дочь и уход из жизни Анатолия Морева Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 6 июля 2021.

На Красноярск надвигаются ливни, грозы и град

В течение суток 6 и 7 июля в Красноярске, синоптики ожидают сильные дожди и ливни, град, а местами и крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра – до 25 метров в секунду. (подробнее)

Жителю Красноярского края, чья дочь погибла под колесами грузового поезда, вынесли судебный приговор

Закончилось разбирательства дела жителя Заорзерного. Он с дочерью переходил жд-пути. В итоге девочку затянуло под состав. Мужчину признали виновным в гибели дочери, но в колонию не отправили. (подробнее)

Умер бывший глава Красноярска Анатолий Морев

Анатолий Морев ушел из жизни на 97-м году жизни утром 6 июля. О смерти бывшего главы города сообщил мэр Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграме. При нем началось строительство Октябрьского моста, был отреставрирован Покровский Собор и возведен Театр Оперы и Балета. (подробнее)

«Дорогое удовольствие»: красноярский интернет-соблазнитель вымогал 50 000 рублей за интимное видео после свидания

Неожиданно закончилось свидание для жительницы Канска. Ее соблазнил интернет-знакомый из Красноярска. После этого мужчина не скрылся, а все-таки перезвонил, но как джентльмен, а как вымогатель. Мужчина не только разбил женщине сердце, но и стал требовать 50 тысяч рублей. В противном случае красноярец обещал опубликовать совместное интим-видео. (подробнее)

Двое рабочих из Красноярского края погибли во время чистки канализации на свиноферме

В Назаровском районе погибли двое молодых людей 20 и 27 лет. Парни должны были прочистить засор в канализационном колодце, но во время работы надышались парами газовоздушной смеси и погибли. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. (подробнее)