Молодых красноярцев избили из-за их внешнего вида: прическа и кольцо в носу стали причиной сломанной челюсти

Стоп-кадр: момент нападения

«Модный приговор» по-красноярски устроил житель краевой столицы. Взрослый мужчина избил 18-летних парней из-за того, что ему пришлись не по вкусу прически молодых красноярцев. А увидев серьгу в носу у одного из пострадавших, он, словно «с цепи сорвался». Как итог – сломанная челюсть и заявление в полицию.

Историю дикого конфликта рассказало издание «Запад-24», им удалось узнать информацию из первых уст. Как пояснила мама одного из пострадавших, её сын вечером как обычно вернулся с работы и решил встретиться с одногруппником, чтобы отдать ему футболку. Парни стояли у подъезда, когда к ним подошел взрослый мужчина и начал вести себя агрессивно.

- Он начал драку из-за их причесок, так как они не вступали с ним в конфликт. Мужчина ударил друга моего сына в живот, перевернул на пальце перстень и ударил в лицо, потом избил моего сына и затолкал обоих в подъезд. Они оба занимаются спортом, хорошо успевают по учебе, подрабатывают, хорошие парни. Никогда в нашем доме никаких происшествий не было, никто и подумать не мог о том, что такое может случиться, я и подумать о таком не могла, - рассказывает родительница.

Выяснение, почему парни носят такие прически и зачем одному и них кольцо в носу, закончилось довольно плачевно. У одного из красноярцев сломана челюсть, сейчас он находится в больнице, где врачи проводят дополнительные исследования. Родители парней обратились в полицию.

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Владимир Чекунов – довольно известный в Красноярске молодой врач, практикующий по нескольким направлениям, он гастроэнтеролог, гепатолог, клинический диетолог, нутрициолог, педиатр. Несколько лет провел в стенах медицинского университета, зарабатывал и защищал диплом и звание врача. (подробнее)