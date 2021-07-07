Живая вода Кирбинского

В достаточно известном фильме «Стакан воды» рассказывается о жизни английского двора начала XVIII века, политике и любви. Казалось бы, что общего у этого произведения и введения в Хакасии в эксплуатацию автоматизированных очистных сооружений на разрезе Кирбинский компании «Русский Уголь»?

Но это сравнение невольно пришло, когда знакомилась с работой нового комплекса.

На высоком уровне

И если в фильме говорится об одном стакане воды, у разреза — поступление карьерных вод доведено до 500 кубометров в час.

Значимость открытия комплекса очистных сооружений для сохранения экосистемы региона в своём видеообращении подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. На торжестве присутствовали заместитель главы Хакасии Ирина Войнова, члены правительства республики и муниципальных органов власти, представители других угольных разрезов региона.

Специалисты Кирбинского наглядно продемонстрировали многоэтапную систему очистки карьерных вод до уровня норм рыболовно-хозяйственных водоемов.

С заботой об экологии

- Бейское каменноугольное месторождение богато своими запасами твердого топлива. Но при его добыче следует учитывать гидрогеологические условия - отложения заболоченной поймы реки Абакан, насыщенные водоносные горизонты. В пространстве карьера скапливаются ливневые, талые, а также поверхностные воды, - рассказывает генеральный директор Кирбинского разреза Евгений Хвостов. - Работы по очистке начались с опережением отработки участка. А сейчас новые, высокотехнологичные очистные сооружения карьерных вод введены в эксплуатацию.

Как это работает

Первый этап: карьерная вода попадает в пруды-отстойники. В них крупная фракция нерастворённых загрязнений осаживается на дне. При осушении отстойников осадок собирается и утилизируется на полигоне твердых бытовых отходов. Тут для обывателя всё понятно.

Затем уже в производственном помещении, где стоят огромные ёмкости — динамические осветлители, продолжается объяснение с применением научных терминов:

- На втором этапе очистки более мелкие частицы нерастворённых загрязнений укрупняются при помощи коагулянтов и флокулянтов и задерживаются на динамических осветлителях. Данные загрязнения обезвоживаются и также утилизируются на полигоне твердых бытовых отходов. Третий этап - химическая очистка воды. В воду добавляется реагент, он окисляет растворенные химические соединения. Затем при финишной тонкой очистке на угольных фильтрах эти окисленные и растворенные соединения устраняются адсорбцией на активированном угле марки АГ-3, - начальник Управления капитального строительства компании «Русский Уголь» Андрей Хусаинов свои объяснения подкрепляет наглядным материалом — глядя на схему, получается всё просто: после прохождения каждого процесса вода становится чище. Это подтверждается анализамина входе и выходе. Контроль двойной: кроме собственной лаборатории, анализы делает специализированная независимая организация. По итогу эффективность работы очистных сооружений карьерных вод составляет: по взвешенным веществам — 98%, по нефтепродуктам – 99%.

Ещё один штрих: очистные сооружения получили положительное заключение Ростехнадзора о соответствии требованиям проектной документации, которая, в свою очередь, прошла Главгосэкспертизу.

Технология очистки Dyclar разработана отечественной компанией Миррико. Её проекты реализованы на таких крупных объектах, как РУСАЛ, ПАО «Казаньоргсинтез», Барнаульская ТЭЦ, Алардинская шахта. В Хакасии аналогов таких объектов нет.

Социальное партнерство

В Хакасии активами «Русского Угля» являются разрезы Кирбинский и Степной, суммарная численность работающих здесь жителей республики - 1500 человек. Инвестиции компании в экологические, социальные и благотворительные проекты на территории Хакасии, социальную поддержку работников в 2018 – 2020 годы составили – 674 миллиона рублей. Более 50% из них – на экологические проекты.

- Объем инвестиций в строительство новых очистных сооружений - около 500 миллионов рублей. Мы вкладывали эти средства в непростое для угольной отрасли время, - отметил генеральный директор компании «Русский Уголь» Станислав Грачев. - Забота об экологии в регионах присутствия компании — наша персональная ответственность. И это целый комплекс мер. Для сохранения биологического разнообразия разрез Кирбинский поддерживает и финансирует создание заказника «Озёра Койбальской степи», регулярно проводит зарыбление реки Абакан. Предприятие также финансирует археологические раскопки, которые идут на территории разреза Кирбинский.

- Хочется поблагодарить за бережное отношение к природе. Кроме того, ввод в эксплуатацию очистных сооружений в Хакасии обеспечит республику дополнительными налоговыми поступлениями, создано уже 30 новых рабочих мест, - в ответном слове отметила заместитель главы Хакасии Ирина Войнова.

Между правительством Хакасии и Кирбинским разрезом подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве. Традиционно эти деньги направляются на финансирование социальных программ Алтайского района.

Молодой и перспективный

Кирбинский на сегодняшний день - самый молодой среди угольных предприятий Хакасии. Опытно-промышленное освоение участка началось в 2018 году. На разрезе добывают каменный энергетический уголь марки «Д». Он отличается высоким содержанием летучих веществ, низким содержанием серы и золы.

Балансовые запасы угля разреза – более 350 млн тонн. В текущем году здесь планируют добыть 2,1 млн тонн угля. Топливо поставляется российским и зарубежным потребителям, среди которых - крупная электрогенерация, федеральные структуры, промышленные предприятия, муниципальные котельные, частные домохозяйства.

- В перспективе производственная мощность разреза Кирбинский вырастет до 4 миллионов тонн угля в год с возможностью последующего роста до 5 миллионов тонн в год. «Русский Уголь» планирует строительство на разрезе обогатительной фабрики мощностью 5 миллионов тонн угля в год. Калорийность угля после обогащения будет свыше 6000 ккал/кг, - делится планами заместитель генерального директора по производственно-техническим вопросам компании «Русский Уголь» Сергей Ясюченя.

А это — дополнительные рабочие места.

Сегодня на разрезе Кирбинский трудоустроено более 300 жителей Хакасии, а к 2025 году на предприятии создадут ещё 240 новых рабочих мест.

- Для всех работников действует соцпакет, включающий бесплатное горячее питание, оказание материальной помощи, предоставление пайкового угля, а с недавнего времени стартовали оздоровительные программы для работников и их детей, - перечисляет руководитель службы персонала «Русского Угля» Ирина Федосова. - Компания дорожит своими сотрудниками. Занимаемся обучением и повышением квалификации специалистов. Не забываем про юбилейные даты. И, конечно же, следим за безопасностью труда.

Разрез Кирбинский, входящий в состав компании «Русский Уголь», - предприятие, на котором хочется работать.

Прямая речь

Слово нашим героям, тем, кто делает воду чистой.

Анастасия Юнгблюд, лаборант химического анализа очистных сооружений:

- Мы живём в Хакасии, очень любим нашу землю, с её степями и курганами, озёрами и горами. Нашу природу мы охраняем. На своём участке работы постоянно отбираю пробы, исследую воду на плотность и мутность. Контроль идёт постоянный.

Максим Кажнов, мастер участка:

- Внимательно следим за состоянием оборудования, чтобы не было сбоев. Процесс очистки идёт непрерывно. Вода, поступающая с примесями грязи и продуктов буровзрывных работ,после очистки выходит чистой, за качеством следят, кроме нашей лаборатории, несколько контролирующих организаций.

Николай Кондратьев, машинист насосных установок:

- Для того чтобы не допустить аварийных ситуаций, постоянно проводим профилактические мероприятия. Мы в ответе за чёткую и слаженную работу механизмов. А результат - «клёвая» рыбалка на озере Большое, поэтому и любителей посидеть с удочкой на берегу предостаточно.

Елена Ткачева, аппаратчик химводоочистки:

- На пульте управления наглядно видна деятельность комплекса очистных сооружений: сколько воды поступает, все процессы очистки фиксируются, какой результат на выходе. Да, мы извлекаем запасы топлива из недр природы. Но делаем это аккуратно и бережно. Мы любим свою родину, здесь живут наши дети и внуки.