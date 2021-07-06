Сезон отпусков: как правильно красноярцам возвращаться из-за границы в Россию

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В Красноярском крае за последнюю неделю заведено сразу 29 административных дел в отношении путешественников, вернувшихся из-за границы в Россию. Как сообщили в Роспотребнадзоре, авиапассажиры несвоевременно или совсем не предоставили результаты пройденного тестирования на ковид, а это одно из основных правил после пересечения границы между государствами. Теперь их ожидает наказание - штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

«Комсомольская правда»-Красноярск решила напомнить жителям Красноярского края, о том, какие подводные камни есть при возвращении из заграничного отдыха.

Если раньше предстоящий отдых вызывал только радостные эмоции, то сейчас, из-за мировой пандемии коронавируса, прибавилась еще и головная боль в виде правил возвращения в Россию.

Раньше россиянам нужно было всего лишь пройти таможенный контроль в аэропорту, но теперь всё усложнилось. Существует определенный порядок действий, который нужно строго соблюдать, чтобы не нарваться на штрафные санкции.

Главный государственный санитарный врач РФ постановил, что всем жителям России, прибывающим из других стран, нужно:

После приобретения билета в Россию, но до момента регистрации на рейс нужно заполнить анкету прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде на сайте или в приложении «Госуслуги».

Одна анкета заполняется на одного путешественника. Чтобы получить к ней доступ, нужно иметь подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». О его наличии стоит позаботиться еще до отлёта, чтобы потом не возникали дополнительные трудности. Также при заполнении потребуется электронная фотография в анфас на однотонном фоне.

Так бывает, что приложение или сайт не работают по техническим причинам. Если же это произошло, то нужно сделать скриншот экрана, где будет видно дату и время, и отправить его на электронную почту Роспотребнадзора office@24.rospotrebnadzor.ru. (электронный адрес для жителей Красноярского края). Помимо снимка экрана также нужно отправить сопровождающее письмо, где каждый путешественник указывает свои данные, дату вылета из другой страны и дату прилета в Россию.

После того как ваш самолёт приземлится в России, в течение трех календарных дней необходимо сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. Результаты теста сразу же после также загрузить на портале «Госуслуги», заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Правильно сдать тест на коронавирус после прибытия на самом деле тоже не так-то просто. Отпущенные 72 часа для проведения анализа начинают действовать именно в тот момент, когда вы попали на территорию России. Не в конечный пункт, если вы летите с пересадкой, а именно после прохождения таможенного контроля. Если красноярец летит через Москву, то его 72 часа начнутся именно там, а не по возвращении в край.

Если электронная форма для подачи результата теста не работает, то в этом случае нужно обратиться в Роспотребнадзор через электронную почту.

Есть еще одно «но». Пока путешественник не получит результат теста на коронавирус, ему запрещено покидать пределы места своего пребывания или проживания. Об этом пункте многие не помнят или не берут его во внимание.

За любое нарушение правил прибытия в Россию можно получить штраф от 15 000 до 40 000 рублей.