Пятилетний мальчик из Хакасии погиб в бане от удара током

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Поход в баню для пятилетнего малыша из Хакасии закончился настоящей трагедией – ребенка убило током. Как сообщают в Следственном комитете, мальчишка пошел вымыть ноги и был там совершенно один, когда случилось непоправимое. Сейчас в ведомстве заведено уголовное дело.

Гибель ребенка произошла 3 июля. Родители мальчика привезли его в гости к тете и оставили под её присмотром. Днем после купания малыш испачкал ноги и решил их вымыть в бане. По словам тети, племянника долго не было и она решила посмотреть, почему он задержался. Когда она зашла в купальню, то увидела тело малыша. Оказалось, что в бане имелись проблемы с проводкой, ранее родственника ребенка и ее супруг получали незначительные удары электрическим током в результате соприкосновения с краном от печи.

По факту гибели ребенка в Следкоме заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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