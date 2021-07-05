В Красноярске открылись курсы самообороны от медведей для девушек Фото: Мария ЛЕНЦ

Запустили такой необычный курс в красноярском фитнес-клубе NRGym. Все дело в том, что в Красноярском крае последнее время участились случаи встреч медведей и людей.

В Красноярске серьезных конфликтов между людьми и животными не наблюдалось, хотя следы косолапых находили в Гремячей гриве и на Столбах, где даже задумались о закрытии нацпарка для туристов.

Серьезнее обстановка в районах. Медведей замечали на кладбищах, в другом случае от нападения зверя девочку спас полицейский, а самый жестокий инцидент произошел в Ергаках, где медведь напал на группу туристов, убив 16-летнего подростка и напав на мужчину. Ему удалось отбиться, но, то был – опытный турист в хорошей физической форме. А что делать, если огромный хищник угрожает жизни хрупкой девушки?

Специально для них специалисты фитнес-клуба разработали серию бесплатных курсов. Причем подготовка – не только физическая, но и психологическая. Остается лишь пожелать, чтобы полученные навыки в реальной жизни не пригодились никогда.

Правда выглядит тренировка не слишком сурово. Хотя, возможно, это было лишь первым занятием.

Впрочем соцсети отреагировали на такую систему подготовкой с иронией:

- Выпуск «самообороны от белых акул для детей» будет?

- смех и только!

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