Мощи Александра Невского в Красноярске 2021: дата, встреча и нахождение мощей Фото: Мария ЛЕНЦ

На текущей неделе доставят мощи Александра Невского в Красноярск 2021. В год 800-летия со дня рождения полководца, ковчег с прахом святого благоверного великого князя побывает сразу в трех местных храмах. Верующие могут поклониться святыне уже в ближайшую среду.

Когда состоится встреча мощей Александра Невского в Красноярске 2021

Мощи Александра Невского в Красноярске 2021 окажутся 7 июля в 08:30 в храме св. Иоанна Предтечи на улице Горького, 27. Православных будут ждать на молитву и поклон святыне до 11 июля.

Где можно поклониться мощам Александра Невского в Красноярске 2021

- 07.07.2021 с 08:30 до 19:00 – храм св. Иоанна Предтечи на Горького, 27;

- 08.07.2021 с 08:00 до 19:00 - храм св. Иоанна Предтечи на Горького, 27;

- 09.07.2021 с 08:00 до 16:30 - храм св. Иоанна Предтечи на Горького, 27;

Затем ковчег перевезут. Верующих будут ждать в Покровском кафедральном Соборе

- 09.07.2021 с 17:00 до 19:00 – Покровский кафедральный Собор на Сурикова, 26;

- 10.07.2021 с 08:00 до 19:00 - Покровский кафедральный Собор на Сурикова, 26;

- 11.07.2021 с 08:00 до 12:00 - Покровский кафедральный Собор на Сурикова, 26;

Фото: Красноярская Епархия

В пресс-службе Красноярской епархии православных предупреждают, что во время поклона и молитвы необходимо соблюдать меры предосторожности:

- использовать маски;

- использовать перчатки;

- держать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

Добавим, что крестные ходы с мощами Александра Невского начались еще 12 июня 2021 года. Проходить они будут до 14 августа. За это время православные преодолеют около 25 тысяч километров и побывают в 86 городах России и Беларуси – от Южно-Сахалинска на востоке до Бреста – на западе. За перемещением мощей великого князя можно следить на специально созданном сайте.

Напомним, что Александр Невский был причислен к лику святых в 1547 году в качестве благоверного князя и является популярной фигурой у православных верующих до сих пор. В XVIII веке мощи полководца были перенесены в Александро-Невскую лавру, что в Санкт-Петербурге, где хранятся до сегодняшнего времени.