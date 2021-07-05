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Политика5 июля 2021 9:12

Владимир Путин: Работа «Единой России» создает прочный фундамент российской государственности

По мнению президента, партия гарантирует принятие необходимых стране решений
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Владимир Путин

Владимир Путин

Во время прямой линии Владимир Путин напомнил, что он был создателем «Единой России», поддерживает партию и намерен ее поддержать и в ходе избирательной кампании.

«Наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Решения должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально, с чувством ответственности за принимаемые решения. Еще раз хочу напомнить, что в 90-е годы было принято огромное количество решений на потребу публике - и принимались они людьми, понимающими, что исполнить такие решения невозможно. «Единая Россия» не ведет себя таким образом. И даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые решения, в «Единой России» идут на это. В известной степени себе во вред», — сказал президент.

Политический аналитик Павел Клачков отметил, что прямая линия президента выглядела естественным продолжением выступления Владимира Путина на XX съезде «Единой России»:

«Путин обозначил, что он является создателем и творцом «Единой России». Разделять Владимира Путина и партию могут только недалекие люди. Четко и недвусмысленно он выразил свою поддержку «Единой России» накануне серьезных выборов».

Политика: ПОЛИТКУХНЯ