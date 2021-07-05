«Может, родители узнают своих экстремалов»: смертельно опасные игры детей на Енисее сняла прохожая

Трое мальчишек устроили на Енисее в Красноярском крае опасное соревнование. Фото: ЧП Енисейска и Енисейского района.

Опасные игры детей на реке сняла и тут же остановила прохожая. Все произошло буквально на днях на севере Красноярского края, рассказала женщина в паблике ЧП Енисейска и Енисейского района.

Она присела отдохнуть на берегу реки Енисей. А через некоторое время обратила внимание: неподалеку расположились трое мальчишек-велосипедистов, на вид лет по 9-11. Одни, без родителей. Кроме очевидицы, взрослых рядом не было, чем и воспользовались пацаны.

В какой-то момент поскидывали шлепки и сиганули в воду. Устроили соревнование – кто сможет зайти дальше от берега? Между тем несмотря на жару, вода тут холодная, течение очень сильное. Казалось, миг, и может произойти трагедия: сведет ногу, утащит на глубину.

- На моих глазах дети на спор заходили все дальше и дальше! – возмущается очевидица. – Страшно было на это смотреть. Конечно, я вмешалась, выгнала из воды. И только потом узнала, плавать из них не умеет НИКТО.

Родители, посмотрите, может, вы узнаете своих сорванцов? Фото: ЧП Енисейска и Енисейского района.

Сегодня смогла уберечь их от беды, но уверена, завтра игры со смертью повторятся, продолжает она. Поэтому намеренно сделала фото детей, рискующих собой, чтобы увидели и вмешались те, кто должен:

«Уважаемые родители. Посмотрите, узнайте своих экстремалов. И остановите их, пока не стало слишком поздно!».

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