Взял за шкирку и швырнул со всей силы: житель Красноярского края выкинул кота в окно из мести бывшей девушке Фото: Мария ЛЕНЦ

Жуткое видео опубликовал телеграмм-канал Красноярск №1. Произошел же вопиющий случай в Кодинске. На кадрах мужчина держит кота за гриву в окно. Маленькое животное жалобно мяукает, но это не производит на живодера никого впечатления. Он ругает зверька матом и со всей силы кидает в окно.

По данным канала, после этого, мужчина спустился на улицу и забрал кота обратно. Таким жестоким способом житель Кодинска решил отомстить своей возлюбленной. Девушка решила уйти от молодого человека, но парень мириться с этим отказался. И подобными выходками пытается привлечь внимание возлюбленной.

Девушка переживает, что после одного такого случая, изувер может и вовсе убить питомца. В опасности, по ее мнению, находится не только кот. В квартире мужчины живет также их собака.

В МВД по Красноярскому краю «КП-Красноярск» рассказали, что сейчас ведется проверка:

- Мужчина установлен сотрудниками полиции и опрошен. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - рапортуют в пресс-службе ведомства.

Тем временем, в соцсетях к живодерству мужчины отнеслись, естественно, резко негативно. Пользователи требуют наказать мужчину и забрать у него всех домашних питомцев. Зоозащитники решили отыскать мужчину лично. При этом сообщается, что коту удалось избежать серьезных травм.

ОСТОРОЖНО! На видео жестокие кадры!

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