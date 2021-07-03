В Якутии появились пять COVID-free заведений

Фото: Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии

1 июля в Якутии вступил в силу закон, позволяющий не соблюдать ограничительные меры предприятиям, которые оказывают услуги только привитым или имеющим при себе свежие результаты ПЦР-теста. Как сообщает министерство предпринимательства республики, предпринимателей, желающих работать в условиях COVID-free, оказалось немало.

Глава ведомства Ирина Высоких сообщила, что первый отбор прошли 5 заведений:

- В этот день мы провели первый отбор – 5 предприятий. Какие это предприятия, вы можете посмотреть в реестре на нашем сайте и прийти в эти заведения уже с полной уверенностью, что там безопасная COVID-free зона. Я уверена, что данный список будет расширяться. У нас очень много предварительных заявок от спортивных объектов, фитнес-клубов. Ну, и предприятия общественного питания очень заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом эксперименте, - рассказала министр.

Чтобы попасть в такое заведение, на входе необходимо показать QR-код или отрицательный ПЦР-тест. COVID-free предприятия не ограничены по времени работы, рассадке и проведению различных мероприятий.