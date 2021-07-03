На трассе в Красноярском крае автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком. Фото: МВД по Красноярскому краю

Все случилось в окрестностях Норильска 2 июня. На 5 километре трассы Норильск-Талнах 55-летний водитель медицинской «Газели», двигавшийся из Оганера в Норильск, выехал на главную дорогу, но не предоставил преимущество грузовику МАЗ. В итоге фура, груженная щебнем, столкнулась с машиной скорой помощи.

Фото: МВД по Красноярскому краю

К счастью, обошлось без погибших. Однако пострадали водитель и фельдшер скорой помощи. Как пояснили «КП-Красноярск» в пресс-службе МВД, пациента в салоне на момент аварии не было. 24-летний водитель МАЗа не пострадал.

Фото: МВД по Красноярскому краю

- На место автоаварии выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по г. Норильску. Выясняются все обстоятельства происшествия, - добавили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.