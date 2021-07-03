Последние новости Красноярска на 2 июля 2021: сигнал тревоги грузового самолета, первое дело о подделке сертификата ковидных прививок и погода на выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 2 июля 2021 года.

Грузовой самолет, летевший из Красноярска в Китай, подал сигнал тревоги и экстренно вернулся в аэропорт

Грузовой самолет Boeing 737-800 компании «Атран» вылетел из Красноярска в китайский город Гуанчжоу, но уже через 15 минут полета у борта появились проблемы. В самолете сигнал бедствия подали в связи с чрезвычайной ситуацией на борту. (подробнее)

В Красноярском крае завели первое уголовное дело по факту подделки сертификатов ковидных прививок

Исторический день. 2 июля полиция впервые завела уголовное дело по факту подделки ковидных сертификатов. Оказалось, что медсестра одной из поликлиник подделала документы на имя двух красноярцев. Известно, что ранее подозреваемая уже была судима. (подробнее)

На первых выходных июля в Красноярске ожидается солнечная погода и жара под +30 градусов

Выходные в Красноярске обещают быть жаркими и солнечными. На какое время можно будет забыть о зонтиках, толстовках и прочих утепляющих элементах гардероба. (подробнее)

Уровень воды в красноярском Енисее вновь поднялся

После серьезного спада воды в акватории главной реки реки Сибири, вода вновь поднялась. Но на этот раз не так сильно. На фоне этого, снижается число мест, находящихся в зоне подтоплений. (подробнее)

В Ленинском и Кировском районах Красноярска не будут масштабно отключать холодную воду со 2 по 4 июля

Тем не менее, по отдельным адресам холодной воды не будет. Но включат ее раньше, чем через двое суток. Также электрики КрасКом частично обесточили водозабор острова Нижне-Атамановский и выполнили плановые работы по подготовке к зиме электротехнического оборудования без отключения холодной воды на правобережье. (подробнее)